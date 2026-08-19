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LITERATURA

Feira de Livros 'Livramento' reúne expositores em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram @marcela.montrazi
Marcela Montrazi, escritora, poetisa, editora, artista e educadora, está à frente da organização da Feira de Livros - Livramento em Piracicaba.
Marcela Montrazi, escritora, poetisa, editora, artista e educadora, está à frente da organização da Feira de Livros - Livramento em Piracicaba.

Piracicaba recebe, no dia 12 de setembro, a Feira de Livros – Livramento, evento que reúne literatura, cultura e convivência no Espaço Beatriz Algodoal, no Centro. A programação será realizada das 9h às 13h, com entrada aberta ao público.

Idealizada e produzida por Marcela Montrazi, a feira terá mais de 10 expositores e busca aproximar leitores de diferentes obras e propostas literárias. Além da comercialização e exposição de livros, o público poderá participar de atividades culturais ao longo da manhã. A programação também contará com cantina aberta, criando um espaço de convivência para quem quiser permanecer no local durante o evento.

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A feira será realizada no Espaço Beatriz Algodoal, na Rua São José, 446, no Centro de Piracicaba. O endereço abriga o Instituto Beatriz Algodoal, que atua na preservação do patrimônio artístico da artista plástica Beatriz Algodoal e na divulgação de sua vida e obra. O espaço também já recebeu exposições, encontros, seminários, eventos culturais e lançamentos de livros.

Com o conceito “os livros nos livram”, a Feira de Livros – Livramento pretende transformar o espaço em um ponto de encontro entre leitores, expositores e iniciativas culturais. A organização é de Marcela Montrazi, com marketing e fotos de Tatiana Tavares e apoio cultural do Instituto Beatriz Algodoal.

Serviço

Feira de Livros – Livramento

Data: 12 de setembro

Horário: das 9h às 13h

Local: Espaço Beatriz Algodoal – Rua São José, 446 - Centro

Informações: Marcela – (19) 99982-3652 e Instagram: @marcela.montrazi

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