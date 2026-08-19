Piracicaba recebe, no dia 12 de setembro, a Feira de Livros – Livramento, evento que reúne literatura, cultura e convivência no Espaço Beatriz Algodoal, no Centro. A programação será realizada das 9h às 13h, com entrada aberta ao público.

Idealizada e produzida por Marcela Montrazi, a feira terá mais de 10 expositores e busca aproximar leitores de diferentes obras e propostas literárias. Além da comercialização e exposição de livros, o público poderá participar de atividades culturais ao longo da manhã. A programação também contará com cantina aberta, criando um espaço de convivência para quem quiser permanecer no local durante o evento.

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