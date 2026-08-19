Piracicaba recebe, no dia 12 de setembro, a Feira de Livros – Livramento, evento que reúne literatura, cultura e convivência no Espaço Beatriz Algodoal, no Centro. A programação será realizada das 9h às 13h, com entrada aberta ao público.
Idealizada e produzida por Marcela Montrazi, a feira terá mais de 10 expositores e busca aproximar leitores de diferentes obras e propostas literárias. Além da comercialização e exposição de livros, o público poderá participar de atividades culturais ao longo da manhã. A programação também contará com cantina aberta, criando um espaço de convivência para quem quiser permanecer no local durante o evento.
VEJA MAIS:
- ÁguasCult 2026 leva cultura para a região de Piracicaba
- Festa da Primavera 2026 já tem data em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A feira será realizada no Espaço Beatriz Algodoal, na Rua São José, 446, no Centro de Piracicaba. O endereço abriga o Instituto Beatriz Algodoal, que atua na preservação do patrimônio artístico da artista plástica Beatriz Algodoal e na divulgação de sua vida e obra. O espaço também já recebeu exposições, encontros, seminários, eventos culturais e lançamentos de livros.
Com o conceito “os livros nos livram”, a Feira de Livros – Livramento pretende transformar o espaço em um ponto de encontro entre leitores, expositores e iniciativas culturais. A organização é de Marcela Montrazi, com marketing e fotos de Tatiana Tavares e apoio cultural do Instituto Beatriz Algodoal.
Serviço
Feira de Livros – Livramento
Data: 12 de setembro
Horário: das 9h às 13h
Local: Espaço Beatriz Algodoal – Rua São José, 446 - Centro