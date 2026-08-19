19 de agosto de 2026
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ÁGUAS DE SÃO PEDRO

ÁguasCult 2026 leva cultura para a região de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução/Prefeitura de Águas de São Pedro
O festival aposta em diferentes espaços de Águas de São Pedro para aproximar moradores e visitantes da cultura durante seis dias de programação gratuita.
O festival aposta em diferentes espaços de Águas de São Pedro para aproximar moradores e visitantes da cultura durante seis dias de programação gratuita.

Águas de São Pedro está recebendo, desde terça-feira (18), a primeira edição oficial do ÁguasCult – Festival Cultural de Águas de São Pedro. O evento segue até domingo (23) com programação gratuita espalhada por praças, ruas, parques e espaços culturais da estância, na região de Piracicaba.

Com o tema “Onde a Cultura Vira Experiência”, o festival foi criado com a proposta de aproximar moradores e visitantes de diferentes manifestações artísticas e culturais, ocupando espaços da cidade e transformando o município em um grande palco a céu aberto. Segundo a organização, o ÁguasCult também busca fortalecer a conexão de Águas de São Pedro com os municípios da Serra do Itaqueri. O projeto foi estruturado em oito núcleos temáticos, que abrangem áreas como música, literatura, artes visuais, cinema, dança, gastronomia, artesanato e meio ambiente.

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A programação reúne artistas locais e regionais e inclui apresentações musicais, sessões de cinema, exposições, oficinas, palestras, atividades de cultura popular, literatura e ações voltadas à natureza. Entre as atividades permanentes estão a mostra “Panôs Que Falam”, exposições de arte, a participação de quadrinistas e os Gigantes do Imaginário.

A ideia de espalhar as atrações pela cidade já vinha sendo trabalhada antes da semana principal do festival. Ao longo de 2026, o ÁguasCult promoveu ações culturais gratuitas como forma de aproximação com moradores e turistas. Em janeiro, por exemplo, a Corrente do Blues realizou uma apresentação que serviu como uma das ações de preparação para a edição de agosto.

O festival também tem entre seus objetivos valorizar a identidade local, a economia criativa e os talentos da região. No lançamento do projeto, em 2025, a organização destacou a intenção de transformar a estância em um “palco vivo e coletivo”, aproximando cultura, território e comunidade.

Programação completa

19/08 – Quarta-feira

10h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Sessão de Cinema – “Milton Bituca Nascimento”

14h | Gramadão

  • Apresentação de Dança – Grupo Os Vai Idosos – Quadrilha Folclórica

16h | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Sessão de Cinema – “A Saudade Faz Morada Aqui Dentro”

18h | Spa Thermal – Auditório

  • Palestra Tatiana Heidorn – “Águas de São Pedro: Primeira Cidade Termal Planejada do Estado de São Paulo”

18h | Spa Thermal – Auditório

  • Palestra Gabriela Brucoli – “10 Passos para Alimentação Saudável e Possível”

19h | Spa Thermal – Auditório

  • Palestra Hélio Hintze – “Palavra: Peso e Alívio da Memória, Muro e Ponte dos Encontros”

20h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Apresentação – Coral São Pedro e Águas de São Pedro

20/08 – Quinta-feira

9h | Saída da Praça Dr. Otávio Moura Andrade

  • Passarinhada no Bosque

14h | Boulevard

  • Apresentação de Dança – Grupo NR Dance e Grupo Sem Rótulos

16h | Boulevard

  • Workshop “Hip Hop para Iniciantes” – Casa Hip Hop

18h | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Sessão de Cinema – “Colegas”

20h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Corrente do Blues

21/08 – Sexta-feira

9h | Praça Wilson Modesto

  • Apresentação dos Bonecos Gigantes – Gigantes do Imaginário – Caminhos do Folclore, com participação do Vaidarsamba

16h30 | Praça Dr. Otávio Moura Andrade

  • Castanho Voz & Violão e Percussão

18h | Spa Thermal – Auditório

  • Palestra Diego Leandraujo – “Gestão de Carreira Musical”

19h | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Raies Dança Teatro – Apresentação de Dança Flamenca

20h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Gipsy Experience e Gitanía – Flávio Rodrigues e Karla Jacobina

22/08 – Sábado

10h | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Sessão de Cinema Infantil – “Meu Pé de Laranja Lima”

14h | Praça Dr. Otávio Moura Andrade

  • Lançamento de Livro – A.C. Espilotro – “A Fantástica Cozinha da Dona Carmen”

15h | Gramadão

  • Apresentação de Dança – Grupo Os Vai Idosos, Quadrilha Folclórica e Dança Africana

16h | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Apresentação – Banda de Concerto da Comuc

19h | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Apresentação – Orquestra de Viola de Torrinha

20h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Show – Maikão Canta Gil

23/08 – Domingo

9h | Torre Balone

  • Caminhada pela Cultura

11h | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Show Abrakbça – Uma viagem ao mundo mágico do hip hop

14h | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Show Natalia Cabral

16h | Centro de Exposições e Eventos – Palco

  • Show do Chorões da Velha Guarda – encerramento do ÁguasCult 2026

Atividades durante o festival

10h às 20h | Fontanário

  • Mostra “Panôs Que Falam”

9h às 18h | Centro de Exposições e Eventos – Frente

  • Exposição de Arte – Alice Quadrado, Márcia de Oliveira e Sandra Nakamura (Quahira)

10h às 16h | Praça Dr. Otávio Moura Andrade

  • Quadrinistas na Praça “Toca dos Quadrinhos”. No sábado (22), também haverá a pintura ao ar livre “Caipiras do Plein Air”.

10h às 16h | Praça Wilson Modesto

  • Gigantes do Imaginário

8h30 às 17h | Estacionamento lateral do Centro do Idoso

  • Carreta Catavento – atividade disponível nos dias 18 e 19.

SERVIÇO

ÁguasCult 2026 – Onde a Cultura Vira Experiência

Quando: até domingo (23)

Onde: Águas de São Pedro (SP)

Entrada: gratuita

Informações: aguascult.com.br

Instagram: @aguascult

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