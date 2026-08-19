Águas de São Pedro está recebendo, desde terça-feira (18), a primeira edição oficial do ÁguasCult – Festival Cultural de Águas de São Pedro. O evento segue até domingo (23) com programação gratuita espalhada por praças, ruas, parques e espaços culturais da estância, na região de Piracicaba.
Com o tema “Onde a Cultura Vira Experiência”, o festival foi criado com a proposta de aproximar moradores e visitantes de diferentes manifestações artísticas e culturais, ocupando espaços da cidade e transformando o município em um grande palco a céu aberto. Segundo a organização, o ÁguasCult também busca fortalecer a conexão de Águas de São Pedro com os municípios da Serra do Itaqueri. O projeto foi estruturado em oito núcleos temáticos, que abrangem áreas como música, literatura, artes visuais, cinema, dança, gastronomia, artesanato e meio ambiente.
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A programação reúne artistas locais e regionais e inclui apresentações musicais, sessões de cinema, exposições, oficinas, palestras, atividades de cultura popular, literatura e ações voltadas à natureza. Entre as atividades permanentes estão a mostra “Panôs Que Falam”, exposições de arte, a participação de quadrinistas e os Gigantes do Imaginário.
A ideia de espalhar as atrações pela cidade já vinha sendo trabalhada antes da semana principal do festival. Ao longo de 2026, o ÁguasCult promoveu ações culturais gratuitas como forma de aproximação com moradores e turistas. Em janeiro, por exemplo, a Corrente do Blues realizou uma apresentação que serviu como uma das ações de preparação para a edição de agosto.
O festival também tem entre seus objetivos valorizar a identidade local, a economia criativa e os talentos da região. No lançamento do projeto, em 2025, a organização destacou a intenção de transformar a estância em um “palco vivo e coletivo”, aproximando cultura, território e comunidade.
Programação completa
19/08 – Quarta-feira
10h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Sessão de Cinema – “Milton Bituca Nascimento”
14h | Gramadão
- Apresentação de Dança – Grupo Os Vai Idosos – Quadrilha Folclórica
16h | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Sessão de Cinema – “A Saudade Faz Morada Aqui Dentro”
18h | Spa Thermal – Auditório
- Palestra Tatiana Heidorn – “Águas de São Pedro: Primeira Cidade Termal Planejada do Estado de São Paulo”
18h | Spa Thermal – Auditório
- Palestra Gabriela Brucoli – “10 Passos para Alimentação Saudável e Possível”
19h | Spa Thermal – Auditório
- Palestra Hélio Hintze – “Palavra: Peso e Alívio da Memória, Muro e Ponte dos Encontros”
20h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Apresentação – Coral São Pedro e Águas de São Pedro
20/08 – Quinta-feira
9h | Saída da Praça Dr. Otávio Moura Andrade
- Passarinhada no Bosque
14h | Boulevard
- Apresentação de Dança – Grupo NR Dance e Grupo Sem Rótulos
16h | Boulevard
- Workshop “Hip Hop para Iniciantes” – Casa Hip Hop
18h | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Sessão de Cinema – “Colegas”
20h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Corrente do Blues
21/08 – Sexta-feira
9h | Praça Wilson Modesto
- Apresentação dos Bonecos Gigantes – Gigantes do Imaginário – Caminhos do Folclore, com participação do Vaidarsamba
16h30 | Praça Dr. Otávio Moura Andrade
- Castanho Voz & Violão e Percussão
18h | Spa Thermal – Auditório
- Palestra Diego Leandraujo – “Gestão de Carreira Musical”
19h | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Raies Dança Teatro – Apresentação de Dança Flamenca
20h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Gipsy Experience e Gitanía – Flávio Rodrigues e Karla Jacobina
22/08 – Sábado
10h | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Sessão de Cinema Infantil – “Meu Pé de Laranja Lima”
14h | Praça Dr. Otávio Moura Andrade
- Lançamento de Livro – A.C. Espilotro – “A Fantástica Cozinha da Dona Carmen”
15h | Gramadão
- Apresentação de Dança – Grupo Os Vai Idosos, Quadrilha Folclórica e Dança Africana
16h | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Apresentação – Banda de Concerto da Comuc
19h | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Apresentação – Orquestra de Viola de Torrinha
20h30 | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Show – Maikão Canta Gil
23/08 – Domingo
9h | Torre Balone
- Caminhada pela Cultura
11h | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Show Abrakbça – Uma viagem ao mundo mágico do hip hop
14h | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Show Natalia Cabral
16h | Centro de Exposições e Eventos – Palco
- Show do Chorões da Velha Guarda – encerramento do ÁguasCult 2026
Atividades durante o festival
10h às 20h | Fontanário
- Mostra “Panôs Que Falam”
9h às 18h | Centro de Exposições e Eventos – Frente
- Exposição de Arte – Alice Quadrado, Márcia de Oliveira e Sandra Nakamura (Quahira)
10h às 16h | Praça Dr. Otávio Moura Andrade
- Quadrinistas na Praça “Toca dos Quadrinhos”. No sábado (22), também haverá a pintura ao ar livre “Caipiras do Plein Air”.
10h às 16h | Praça Wilson Modesto
- Gigantes do Imaginário
8h30 às 17h | Estacionamento lateral do Centro do Idoso
- Carreta Catavento – atividade disponível nos dias 18 e 19.
SERVIÇO
ÁguasCult 2026 – Onde a Cultura Vira Experiência
Quando: até domingo (23)
Onde: Águas de São Pedro (SP)
Entrada: gratuita