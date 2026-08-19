Com o tema “Onde a Cultura Vira Experiência”, o festival foi criado com a proposta de aproximar moradores e visitantes de diferentes manifestações artísticas e culturais, ocupando espaços da cidade e transformando o município em um grande palco a céu aberto. Segundo a organização, o ÁguasCult também busca fortalecer a conexão de Águas de São Pedro com os municípios da Serra do Itaqueri. O projeto foi estruturado em oito núcleos temáticos, que abrangem áreas como música, literatura, artes visuais, cinema, dança, gastronomia, artesanato e meio ambiente.

Águas de São Pedro está recebendo, desde terça-feira (18), a primeira edição oficial do ÁguasCult – Festival Cultural de Águas de São Pedro. O evento segue até domingo (23) com programação gratuita espalhada por praças, ruas, parques e espaços culturais da estância, na região de Piracicaba.

A programação reúne artistas locais e regionais e inclui apresentações musicais, sessões de cinema, exposições, oficinas, palestras, atividades de cultura popular, literatura e ações voltadas à natureza. Entre as atividades permanentes estão a mostra “Panôs Que Falam”, exposições de arte, a participação de quadrinistas e os Gigantes do Imaginário.

A ideia de espalhar as atrações pela cidade já vinha sendo trabalhada antes da semana principal do festival. Ao longo de 2026, o ÁguasCult promoveu ações culturais gratuitas como forma de aproximação com moradores e turistas. Em janeiro, por exemplo, a Corrente do Blues realizou uma apresentação que serviu como uma das ações de preparação para a edição de agosto.

O festival também tem entre seus objetivos valorizar a identidade local, a economia criativa e os talentos da região. No lançamento do projeto, em 2025, a organização destacou a intenção de transformar a estância em um “palco vivo e coletivo”, aproximando cultura, território e comunidade.

Programação completa