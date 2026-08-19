Quem está com a CNH perto do vencimento precisa ficar atento não apenas às regras de trânsito, mas também à situação cadastral do CPF. Uma irregularidade nos dados pode dificultar a conclusão da renovação e de outros serviços relacionados à habilitação. O problema pode aparecer quando as informações do motorista são confrontadas com os registros de diferentes bases oficiais.
A validação considera dados como nome, data de nascimento e filiação. Quando existe alguma divergência ou pendência, o sistema pode não concluir o procedimento solicitado pelo condutor. Além da renovação, a inconsistência pode interferir em serviços como emissão de segunda via, atualização de informações e outras alterações no cadastro da CNH.
Isso não significa, porém, que o motorista terá a carteira suspensa automaticamente por estar com o CPF irregular. O bloqueio de um serviço é diferente da suspensão ou cassação da habilitação. Essas penalidades seguem regras próprias da legislação de trânsito e não são aplicadas simplesmente porque existe uma pendência cadastral no CPF.
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Dívida não deixa CPF automaticamente irregular
Outro ponto importante é diferenciar CPF irregular de CPF com dívidas. Ter uma conta atrasada, estar negativado ou possuir débitos financeiros não significa, por si só, que o cadastro do CPF esteja irregular. A situação cadastral é determinada conforme os registros da Receita Federal e pode estar relacionada, por exemplo, à ausência de informações obrigatórias ou a dados incorretos no cadastro.
Entre as situações que podem aparecer na consulta estão CPF regular, pendente de regularização, suspenso, cancelado, nulo ou com registro de titular falecido. Cada classificação está relacionada a uma condição específica. No caso de pendência de regularização, por exemplo, pode existir relação com a falta de entrega de uma declaração obrigatória.
O motorista pode consultar gratuitamente a situação do CPF nos canais da Receita Federal antes de iniciar a renovação da CNH. Se houver algum problema, a regularização dependerá do motivo identificado. Em determinadas situações, o procedimento pode ser feito pela internet; em outras, pode ser necessário corrigir informações ou apresentar documentos. Depois da atualização, é recomendável realizar uma nova consulta antes de tentar novamente o serviço no Detran.
Problema deve ser resolvido antes do vencimento
A antecipação é especialmente importante para quem está próximo do vencimento da habilitação. Descobrir uma inconsistência cadastral apenas no momento da renovação pode atrasar o procedimento e exigir uma etapa adicional antes que o motorista consiga concluir a solicitação.
O condutor deve lembrar ainda que a CNH vencida não pode ser utilizada indefinidamente. A legislação permite dirigir por até 30 dias após o vencimento do documento. Depois desse período, conduzir com a habilitação vencida há mais de 30 dias configura infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, além da retenção do veículo até a apresentação de outro condutor habilitado.
Por isso, quem pretende renovar a CNH pode conferir antecipadamente tanto a situação do CPF quanto os próprios dados cadastrais. Caso seja encontrada alguma divergência, resolver a questão antes de iniciar o processo de renovação pode evitar atrasos e facilitar a conclusão do atendimento.