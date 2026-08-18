De protagonistas a personagens de personalidade complexa, Glória Menezes construiu uma trajetória marcada pela diversidade de papéis. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, a atriz passou por novelas, filmes e peças de teatro que ajudaram a consolidar seu nome na dramaturgia brasileira.

Entre os trabalhos que se destacam estão Rosa, de O Pagador de Promessas; Emily, de 2-5499 Ocupado; e as diferentes faces de Lara, Diana e Márcia, em Irmãos Coragem. Anos depois, a atriz também surpreendeu o público ao interpretar a vilã Laurinha Figueroa, em Rainha da Sucata.

A carreira ainda inclui trabalhos importantes nos palcos, como Vivian Berling, de Jornada de um Poema. Os personagens mostram diferentes momentos profissionais de Glória e também a capacidade da atriz de transitar entre gêneros e perfis bastante distintos.