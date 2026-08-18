Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. Segundo o Folha de São Paulo, a informação foi confirmada pela família. Com uma trajetória iniciada nos primeiros anos da televisão brasileira, a atriz se destacou em novelas, filmes e peças de teatro e se tornou conhecida por personagens de diferentes estilos ao longo da carreira.
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Nascida Nilcedes Soares Guimarães, em Pelotas (RS), em 1934, Glória estudou piano antes de se dedicar às artes dramáticas. Na década de 1950, ingressou na Escola de Artes Dramáticas e, posteriormente, começou a atuar no teleteatro da TV Tupi. Em 1959, participou de sua primeira novela, Um Lugar ao Sol, exibida pela TV Excelsior. No ano seguinte, adotou o nome artístico que a acompanharia durante toda a carreira e estreou no teatro em As Feiticeiras de Salém, de Arthur Miller.
Leonardo Villar e Glória Menezes no filme "O Pagador de Promessas", de 1962.
A projeção nacional veio também pelo cinema. Em O Pagador de Promessas, lançado em 1962 e dirigido por Anselmo Duarte, Glória interpretou Rosa, personagem central da trama baseada na obra de Dias Gomes. O filme venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes e recebeu indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro. No ano seguinte, a atriz protagonizou 2-5499 Ocupado, produção da TV Excelsior que também marcou o início de sua parceria com Tarcísio Meira, com quem se casou em outubro de 1963.
Personagens que marcaram a televisão
A parceria entre Glória Menezes e Tarcísio Meira continuou em diferentes produções ao longo das décadas. Os dois trabalharam juntos em novelas como Sangue e Areia, Rosa Rebelde, Espelho Mágico, Guerra dos Sexos, além da série Tarcísio & Glória. Também dividiram o elenco de Páginas da Vida e A Favorita. O casal teve um filho, Tarcísio Filho, e Glória também era mãe de Maria Amélia e João Paulo, de seu relacionamento anterior.
Entre os papéis de maior destaque está Lara, de Irmãos Coragem, novela escrita por Janete Clair e exibida pela Globo em 1970. A personagem apresentava três personalidades distintas e exigiu da atriz mudanças importantes na composição. Anos depois, Glória assumiu papéis de outros registros, como a protagonista de Brega & Chique e a vilã Laurinha Figueroa, de Rainha da Sucata, exibida em 1990.
No teatro, a atriz participou de montagens como Tudo Bem no Ano Que Vem, ao lado de Tarcísio Meira, e Jornada de um Poema, em que interpretou uma professora com câncer e raspou a cabeça para a personagem. A transformação física também ocorreu em Jóia Rara, novela na qual viveu uma monja tibetana. Em 2013, voltou aos palcos com Ensina-Me a Viver. No cinema, retomou as atuações em 2006, com Se Eu Fosse Você. Um de seus últimos trabalhos na televisão foi Totalmente Demais, na qual interpretou Stelinha, personagem vivida ao lado de Fábio Assunção. Ao longo de mais de 60 anos, Glória Menezes atravessou diferentes fases da dramaturgia brasileira e deixou uma extensa lista de trabalhos no teatro, no cinema e na televisão.