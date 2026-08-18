A parceria entre Glória Menezes e Tarcísio Meira continuou em diferentes produções ao longo das décadas. Os dois trabalharam juntos em novelas como Sangue e Areia, Rosa Rebelde, Espelho Mágico, Guerra dos Sexos, além da série Tarcísio & Glória. Também dividiram o elenco de Páginas da Vida e A Favorita. O casal teve um filho, Tarcísio Filho, e Glória também era mãe de Maria Amélia e João Paulo, de seu relacionamento anterior.

Entre os papéis de maior destaque está Lara, de Irmãos Coragem, novela escrita por Janete Clair e exibida pela Globo em 1970. A personagem apresentava três personalidades distintas e exigiu da atriz mudanças importantes na composição. Anos depois, Glória assumiu papéis de outros registros, como a protagonista de Brega & Chique e a vilã Laurinha Figueroa, de Rainha da Sucata, exibida em 1990.

No teatro, a atriz participou de montagens como Tudo Bem no Ano Que Vem, ao lado de Tarcísio Meira, e Jornada de um Poema, em que interpretou uma professora com câncer e raspou a cabeça para a personagem. A transformação física também ocorreu em Jóia Rara, novela na qual viveu uma monja tibetana. Em 2013, voltou aos palcos com Ensina-Me a Viver. No cinema, retomou as atuações em 2006, com Se Eu Fosse Você. Um de seus últimos trabalhos na televisão foi Totalmente Demais, na qual interpretou Stelinha, personagem vivida ao lado de Fábio Assunção. Ao longo de mais de 60 anos, Glória Menezes atravessou diferentes fases da dramaturgia brasileira e deixou uma extensa lista de trabalhos no teatro, no cinema e na televisão.