A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo. A informação foi confirmada na madrugada desta terça-feira (18) por meio do perfil oficial da artista nas redes sociais. Segundo a filha da atriz, Fátima Cardoso, Laura passou mal em sua residência, no bairro de Sumaré, na Zona Oeste da capital paulista, por volta das 23h20. A morte ocorreu por causas naturais.

VEJA MAIS :

Familiares lamentaram a morte da veterana e compartilharam uma mensagem de despedida nas redes sociais. “Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, diz a publicação.