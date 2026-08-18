A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo. A informação foi confirmada na madrugada desta terça-feira (18) por meio do perfil oficial da artista nas redes sociais. Segundo a filha da atriz, Fátima Cardoso, Laura passou mal em sua residência, no bairro de Sumaré, na Zona Oeste da capital paulista, por volta das 23h20. A morte ocorreu por causas naturais.
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Familiares lamentaram a morte da veterana e compartilharam uma mensagem de despedida nas redes sociais. “Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, diz a publicação.
O velório acontece nesta terça-feira (18), no Funeral Home, no bairro Bela Vista, em São Paulo. A cerimônia de despedida está prevista para ocorrer das 8h às 14h.
Uma vida dedicada à arte
Laura Cardoso deixa uma das trajetórias mais longevas da dramaturgia brasileira. Foram mais de oito décadas dedicadas à atuação e mais de 100 trabalhos realizados entre televisão, teatro, cinema e rádio.
A carreira começou ainda na adolescência. Aos 15 anos, Laura participou de radionovelas na Rádio Cosmos, em São Paulo. Poucos anos depois, chegou à televisão e estreou na TV Tupi, no início da década de 1950, período em que o meio ainda dava os primeiros passos no Brasil.
Na década de 1980, a atriz passou a integrar o elenco da TV Globo e construiu uma extensa trajetória na emissora. Ao longo dos anos, interpretou personagens em produções que se tornaram clássicos da televisão brasileira.
Entre os papéis de destaque estão Isaura, em Mulheres de Areia (1993); Guiomar, em A Viagem (1994); Sinhana, no remake de Irmãos Coragem (1995); Carmem, em Chocolate com Pimenta (2003); e Laksmi Nanda, em Caminho das Índias (2009).
Últimos trabalhos
Mesmo com uma carreira de décadas, Laura Cardoso continuou atuando ao longo dos anos. Sua última participação em uma novela foi em A Dona do Pedaço, da Globo, em 2019.
No cinema, seu último trabalho foi em Dona Rosinha, lançado no ano passado. A produção marcou mais uma participação da atriz nas telonas e reforçou a longevidade de sua carreira.
Reconhecida como uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, Laura Cardoso atravessou diferentes fases da televisão, do rádio, do teatro e do cinema. Sua trajetória acompanhou a evolução da comunicação no país e deixou personagens que permanecem na memória do público.
A morte da atriz encerra uma carreira de mais de 80 anos dedicada à arte e à cultura brasileira.