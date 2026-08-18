Artistas e agentes culturais de Piracicaba têm até quinta-feira (20), às 17h, para se inscrever no edital que oferece 15 bolsas culturais de R$ 10 mil cada. Ao todo, serão destinados R$ 150 mil a projetos selecionados nas áreas de pesquisa e circulação cultural.
A oportunidade é voltada a agentes culturais com 18 anos ou mais, que residam em Piracicaba há pelo menos dois anos e comprovem atuação cultural no município pelo mesmo período imediatamente anterior à inscrição. As bolsas estão divididas em duas categorias. A Bolsa de Pesquisa oferece 10 vagas, enquanto a Bolsa de Circulação conta com cinco.
Os recursos são provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2 e têm como objetivo apoiar projetos desenvolvidos por agentes culturais do município.
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Como participar
As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Sem Papel até as 17h de quinta-feira (20). Os interessados devem consultar o edital para conferir todos os requisitos, documentos e critérios de participação.
A iniciativa foi estruturada a partir de demandas apresentadas pela classe artística durante as oitivas realizadas para a construção das ações culturais.
Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, o edital busca fortalecer a produção artística local e ampliar o alcance de projetos de pesquisa e circulação desenvolvidos em Piracicaba.