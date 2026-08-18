Artistas e agentes culturais de Piracicaba têm até quinta-feira (20), às 17h, para se inscrever no edital que oferece 15 bolsas culturais de R$ 10 mil cada. Ao todo, serão destinados R$ 150 mil a projetos selecionados nas áreas de pesquisa e circulação cultural.

A oportunidade é voltada a agentes culturais com 18 anos ou mais, que residam em Piracicaba há pelo menos dois anos e comprovem atuação cultural no município pelo mesmo período imediatamente anterior à inscrição. As bolsas estão divididas em duas categorias. A Bolsa de Pesquisa oferece 10 vagas, enquanto a Bolsa de Circulação conta com cinco.

Os recursos são provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2 e têm como objetivo apoiar projetos desenvolvidos por agentes culturais do município.