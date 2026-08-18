18 de agosto de 2026
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CULTURA

Piracicaba celebra Dia do Folclore com cortejo na Rua do Porto

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CCS
Cortejo Folclórico Congada do Divino Espírito Santo de Piracicaba será no sábado (22).
Cortejo Folclórico Congada do Divino Espírito Santo de Piracicaba será no sábado (22).

Piracicaba celebra o Dia do Folclore Brasileiro neste sábado (22) com um cortejo da Congada do Divino Espírito Santo. A atividade será gratuita e aberta ao público, com concentração às 13h30, no Largo dos Pescadores, e percurso pela avenida Beira Rio até o calçadão da Rua do Porto. Organizado pelo Grupo de Congada do Divino Espírito Santo de Piracicaba (GRUCONDESPI), o cortejo reúne Rei, Rainha, cantantes e dançantes, além de tambores, cânticos, músicas tradicionais e passos que fazem parte da manifestação cultural.

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A população poderá acompanhar a apresentação ao longo do percurso e também caminhar junto ao grupo. A iniciativa busca aproximar os moradores de uma tradição cultural transmitida entre gerações e marcar a data dedicada à valorização do folclore brasileiro. A escolha da Rua do Porto também tem relação com a importância histórica e cultural do espaço para Piracicaba. A intenção do grupo é que o cortejo se torne uma atividade anual do calendário cultural da cidade.

A proposta é que, futuramente, outros grupos folclóricos e manifestações da cultura popular também participem da programação, ampliando o encontro em torno das tradições brasileiras. Antes do início do cortejo, o Grupo de Congada receberá uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Piracicaba, por meio do vereador Pedro Kawai. A atividade conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A participação no cortejo é gratuita. A organização sugere que o público utilize roupas vermelhas e brancas durante o evento. Pessoas interessadas em colaborar com a realização da atividade podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99936-0486, com Patrícia, ou pelo Instagram @grucondespi.

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