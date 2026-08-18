18 de agosto de 2026
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STREAMING

Netflix cai no ranking de streaming no Brasil; Veja quem lidera

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
A Netflix caiu para a 3ª posição entre os streamings mais procurados no Brasil, enquanto a Disney+ avançou para a 2ª e o Prime Video manteve a liderança.
A Netflix caiu para a 3ª posição entre os streamings mais procurados no Brasil, enquanto a Disney+ avançou para a 2ª e o Prime Video manteve a liderança.

A Netflix caiu para a terceira posição entre os serviços de streaming que mais despertaram interesse dos usuários brasileiros no segundo trimestre de 2026. Segundo levantamento da JustWatch, o Prime Video manteve a liderança, com 21%, enquanto a Disney+ avançou para 19% e ultrapassou a concorrente, que ficou com 18%.

O resultado representa uma mudança importante em relação ao mesmo período do ano passado. A Disney+ ganhou três pontos percentuais em 12 meses, enquanto a Netflix perdeu três. O Prime Video, apesar de ter recuado um ponto no mesmo intervalo, continuou na primeira colocação e abriu uma diferença de dois pontos para a segunda colocada.

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A pesquisa foi baseada em mais de 7 milhões de interações realizadas por usuários brasileiros na JustWatch entre 1º de abril e 30 de junho. A plataforma considera atividades como pesquisas por títulos, utilização de filtros, inclusão de filmes e séries em listas, marcação de conteúdos como assistidos e acessos aos serviços. Dessa forma, os percentuais representam o interesse registrado dentro da JustWatch e não equivalem diretamente ao número de assinantes ou à receita das plataformas.

Veja como ficou o ranking

Depois das três primeiras colocadas, a HBO Max aparece na quarta posição, com 11%. A Apple TV+ vem logo atrás, com 9%, após registrar crescimento de dois pontos percentuais em um ano. O avanço foi suficiente para superar o Globoplay, que ficou com 8% e acumulou queda de dois pontos no comparativo anual.

A sexta colocação ficou com a Paramount+, que alcançou 6% e ganhou um ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2025. MUBI e Claro Video permaneceram com os mesmos índices do período anterior, registrando 3% e 1%, respectivamente. Outros serviços reuniram 4% das interações consideradas pelo levantamento.

No ranking completo, a distribuição ficou em 21% para Prime Video, 19% para Disney+, 18% para Netflix, 11% para HBO Max, 9% para Apple TV+, 8% para Globoplay, 6% para Paramount+, 3% para MUBI, 1% para Claro Video e 4% para outras plataformas. O levantamento aponta, portanto, uma disputa mais equilibrada no topo, mas não deve ser usado como uma medição oficial da quantidade de assinantes de cada serviço.

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