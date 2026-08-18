A tecnologia foi desenvolvida a partir de pesquisas da Universidade Federal do Ceará (UFC) e utiliza a pele da tilápia, que normalmente seria descartada pela indústria pesqueira, na produção de um curativo biológico destinado ao tratamento de queimaduras e feridas de difícil cicatrização.

O Brasil deverá receber a primeira unidade industrial dedicada ao processamento em larga escala de pele de tilápia para uso médico. A fábrica será instalada em Jaguaribara, no interior do Ceará, com investimento inicial estimado em R$ 52 milhões.

O projeto será conduzido pelo Consórcio Biotec, por meio da Inova Medical. A proposta é ampliar a produção do material, atualmente preparado em pequena escala no laboratório da UFC para pesquisas e aplicações específicas.

A tecnologia também já foi utilizada em um procedimento veterinário realizado de forma inédita no Brasil em um grande felino. O trabalho foi realizado pelo veterinário de Piracicaba Dr. Giuliano do Amaral Setem na tigresa Kalandugui, de 160 quilos, que vive na Fundação Kirongozi, em Garça, no interior de São Paulo.

Pele de tilápia é usada em tigresa

Kalandugui apresentava lesões crônicas e ulceradas nas orelhas. Segundo Giuliano, os ferimentos estavam relacionados ao comportamento do animal, que costumava se aproximar das grades do recinto e esfregar a cabeça no alambrado.