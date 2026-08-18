O cenário deve permanecer ao longo da semana, com predomínio de sol e pouca nebulosidade. As condições favorecem a elevação rápida das temperaturas durante o dia, principalmente entre o fim da manhã e a tarde.

Piracicaba inicia a semana com temperaturas elevadas e previsão de tempo seco. Segundo dados meteorológicos, os termômetros devem superar os 32°C nos próximos dias, com os maiores valores concentrados durante as tardes. A previsão também indica baixa umidade relativa do ar e ausência de chuva.

As manhãs devem começar com temperaturas mais amenas em relação aos períodos de maior calor. Com o avanço do dia, porém, os termômetros tendem a subir, atingindo os maiores valores durante a tarde.

No período noturno, a tendência é de redução das temperaturas. Mesmo com o resfriamento após o pôr do sol, o tempo deve continuar seco e sem previsão de chuva.

A diferença entre as temperaturas registradas durante a manhã e os maiores valores da tarde pode ser percebida ao longo do dia, fazendo com que a sensação térmica varie conforme o horário.

Tempo seco e baixa umidade