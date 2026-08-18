Piracicaba inicia a semana com temperaturas elevadas e previsão de tempo seco. Segundo dados meteorológicos, os termômetros devem superar os 32°C nos próximos dias, com os maiores valores concentrados durante as tardes. A previsão também indica baixa umidade relativa do ar e ausência de chuva.
O cenário deve permanecer ao longo da semana, com predomínio de sol e pouca nebulosidade. As condições favorecem a elevação rápida das temperaturas durante o dia, principalmente entre o fim da manhã e a tarde.
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Temperaturas sobem ao longo do dia
As manhãs devem começar com temperaturas mais amenas em relação aos períodos de maior calor. Com o avanço do dia, porém, os termômetros tendem a subir, atingindo os maiores valores durante a tarde.
No período noturno, a tendência é de redução das temperaturas. Mesmo com o resfriamento após o pôr do sol, o tempo deve continuar seco e sem previsão de chuva.
A diferença entre as temperaturas registradas durante a manhã e os maiores valores da tarde pode ser percebida ao longo do dia, fazendo com que a sensação térmica varie conforme o horário.
Tempo seco e baixa umidade
Além das temperaturas elevadas, a baixa umidade relativa do ar deve ser outro fator presente na previsão. Os menores índices tendem a ser registrados durante as tardes, justamente quando as temperaturas estarão mais altas.
A combinação de calor e baixa umidade pode aumentar a sensação de desconforto e deixar o ar mais seco. Por isso, a população deve acompanhar os índices de umidade durante o dia e as atualizações da previsão meteorológica.
O tempo seco também pode permanecer por vários dias caso não ocorram mudanças nas condições atmosféricas.
Não há previsão de chuva
Os dados meteorológicos não apontam previsão de chuva para Piracicaba nos próximos dias. A ausência de precipitações contribui para a manutenção do tempo seco e dos baixos índices de umidade.
Com poucas nuvens e sem expectativa de chuva, a tendência é de que o sol predomine durante a maior parte do dia. As condições devem favorecer a manutenção das temperaturas elevadas, principalmente no período da tarde.
Como fica a semana
A previsão para os próximos dias é de temperaturas acima dos 32°C, com calor mais intenso durante as tardes, redução das temperaturas à noite e baixa umidade relativa do ar.
Até o momento, não há indicação de mudança significativa no padrão do tempo. A recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas, principalmente porque a previsão pode sofrer alterações ao longo da semana.
O cenário previsto para Piracicaba, portanto, é de calor, tempo seco, baixa umidade e ausência de chuva nos próximos dias.