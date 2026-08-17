Em Piracicaba, o último registro de sarampo ocorreu em 2020. Mesmo assim, a orientação é manter a vacinação em dia para evitar o retorno da circulação do vírus.

De acordo com o calendário vacinal, pessoas de 12 meses a 29 anos e trabalhadores da saúde devem ter duas doses da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) para serem consideradas imunizadas. Já pessoas de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma dose.

Quem não sabe se recebeu a vacina ou não possui comprovação da imunização deve procurar uma unidade de saúde para receber orientação.