Piracicaba realiza no próximo sábado (22) o Dia D de Multivacinação, com atendimento em 14 unidades de saúde do município, das 8h às 17h.
A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.
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Participam da ação a UBS Novo Horizonte, UBS Santa Teresinha, UBS Vila Cristina, UBS Vila Rezende, UBS Vila Independência, UBS Alvorada, UBS Balbo, UBS Caxambu, UBS Centro, UBS Esplanada, UBS Pauliceia, UBS Jupiá, UBS Planalto e USF Mário Dedini I.
Pais ou responsáveis devem levar um documento oficial com foto da criança ou adolescente e a carteira de vacinação. Não é necessário realizar agendamento.
Além da atualização das vacinas de rotina, haverá vacinação contra a gripe no Shopping Piracicaba, das 14h às 20h. O posto ficará no piso superior do empreendimento, próximo à entrada da avenida Limeira.
A imunização é destinada a todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais que ainda não receberam a vacina contra a gripe em 2026. Para receber a dose, é necessário apresentar o CPF.
Estado registra casos de sarampo
A Secretaria de Saúde também reforça o alerta para a importância da vacinação contra o sarampo, diante do cenário registrado no Estado de São Paulo. Em 2026, já foram confirmados 23 casos da doença.
Em Piracicaba, o último registro de sarampo ocorreu em 2020. Mesmo assim, a orientação é manter a vacinação em dia para evitar o retorno da circulação do vírus.
De acordo com o calendário vacinal, pessoas de 12 meses a 29 anos e trabalhadores da saúde devem ter duas doses da vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) para serem consideradas imunizadas. Já pessoas de 30 a 59 anos devem ter pelo menos uma dose.
Quem não sabe se recebeu a vacina ou não possui comprovação da imunização deve procurar uma unidade de saúde para receber orientação.
Segunda dose contra a poliomielite
Outra mudança recente no calendário de vacinação é a inclusão de uma segunda dose de reforço da vacina inativada contra a poliomielite (VIP). Desde o início de agosto, a dose passou a ser aplicada aos 4 anos de idade.
Crianças de 5 e 6 anos que ainda não completaram o esquema vacinal também podem atualizar a imunização temporariamente.
A poliomielite pode causar paralisia e não possui tratamento específico. A vacinação é a principal forma de prevenção. O Brasil não registra casos da doença desde 1989.
Vacinação continua durante a semana
Mesmo após o Dia D, a população pode procurar as unidades de saúde para atualizar a vacinação. As doses continuam disponíveis de segunda a sexta-feira, em todas as UBSs e USFs do município, com exceção da unidade Paulista, das 8h às 15h.
A orientação das autoridades de saúde é que pais e responsáveis aproveitem a mobilização para verificar a caderneta das crianças e adolescentes e garantir que todas as vacinas estejam em dia.