O nível do Rio Piracicaba voltou a baixar e chegou a 1,22 metro nesta segunda-feira (17), em meio à sequência de dias sem chuvas significativas e às condições de calor e baixa umidade que atingem a região.
A nova marca reforça o cenário de redução da vazão do rio, que já vinha apresentando níveis baixos nas últimas semanas. Com a diminuição do volume de água, bancos de areia e trechos do leito ficam mais expostos em diferentes pontos do rio.
A situação ocorre justamente durante um período de tempo quente e seco em Piracicaba, com previsão de temperaturas elevadas ao longo dos próximos dias.
Nivel do Rio Piracicaba nesta segunda, dia 17.
Calor deve continuar até o fim da semana
A região de Piracicaba segue sob influência de uma massa de ar quente e seco. A previsão indica que as temperaturas podem chegar ou superar 35°C durante os próximos dias.
O calor deve permanecer intenso pelo menos até quinta-feira (20), quando a tendência é de mudança gradual nas condições meteorológicas.
A atuação de uma área de alta pressão sobre o interior do Sudeste dificulta o avanço de sistemas de chuva e favorece dias com céu mais aberto, temperaturas elevadas e pouca nebulosidade.
Umidade pode ficar em 20%
Além das altas temperaturas, a baixa umidade do ar aumenta a preocupação durante o período.
Em alguns momentos, os índices podem ficar entre 20% e 30%, valores considerados baixos e que exigem cuidados com a saúde, principalmente para crianças e idosos.
A combinação de calor e tempo seco também contribui para aumentar a perda de água no ambiente e pode agravar a sensação de ressecamento.
VEJA MAIS:
- Mercado Municipal recebe R$ 1 milhão para concluir reconstrução
- Carreta com sucata tomba na avenida Rio Claro em Piracicaba
- Quem era o jovem que morreu em acidente de moto em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Rio sente os efeitos da estiagem
A sequência de dias com pouca ou nenhuma chuva tem reflexos diretos na vazão do Rio Piracicaba. A queda para 1,22 metro nesta segunda-feira mostra que o nível continua recuando.
O cenário também pode ser observado visualmente em trechos do rio, onde áreas de areia e partes do leito ficam mais aparentes conforme a lâmina d'água diminui.
Caso o período seco persista, a tendência de redução da vazão pode continuar, especialmente se não houver precipitações suficientes para recuperar o volume do rio.
Risco de queimadas aumenta
O tempo seco também mantém elevado o risco de queimadas e incêndios em áreas de vegetação.
Com a combinação de temperaturas altas, umidade baixa e vegetação ressecada, o fogo pode se espalhar rapidamente. A orientação é evitar queimadas em terrenos e áreas abertas e não descartar cigarros ou materiais que possam provocar incêndios.
Cuidados durante os dias quentes
Com a previsão de calor intenso, a recomendação é aumentar a ingestão de água e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior temperatura.
Também é indicado:
- reduzir atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes;
- utilizar roupas leves e protetor solar;
- manter os ambientes ventilados;
- reforçar a hidratação de crianças e idosos;
- evitar queimadas e qualquer ação que possa provocar incêndios.
A previsão aponta que calor e tempo seco devem continuar predominando em Piracicaba até pelo menos quinta-feira (20). Enquanto isso, o Rio Piracicaba registra novamente uma redução de nível e chega a 1,22 metro.