O nível do Rio Piracicaba voltou a baixar e chegou a 1,22 metro nesta segunda-feira (17), em meio à sequência de dias sem chuvas significativas e às condições de calor e baixa umidade que atingem a região.

A nova marca reforça o cenário de redução da vazão do rio, que já vinha apresentando níveis baixos nas últimas semanas. Com a diminuição do volume de água, bancos de areia e trechos do leito ficam mais expostos em diferentes pontos do rio.

A situação ocorre justamente durante um período de tempo quente e seco em Piracicaba, com previsão de temperaturas elevadas ao longo dos próximos dias.