O pedido de recuperação judicial não cancela automaticamente contratos de compra. Por isso, quem já recebeu um produto comprado nas Casas Bahia deve continuar pagando normalmente o carnê ou as parcelas previstas no contrato. A interrupção por conta própria pode resultar em juros, cobranças e até negativação do nome, conforme as condições da contratação.

A Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo na noite de domingo (16), em uma tentativa de reorganizar cerca de R$ 17,3 bilhões em dívidas. Apesar da medida, a empresa afirma que continuará funcionando normalmente durante o processo. Para consumidores e trabalhadores, porém, surgem dúvidas sobre pagamentos, entregas, salários e verbas rescisórias.

Para compras que ainda não foram entregues, o direito do consumidor permanece protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Enquanto o prazo informado pela empresa não tiver terminado, a orientação é aguardar a data combinada. Se a entrega estiver atrasada, o cliente pode exigir o cumprimento da oferta, aceitar um produto equivalente ou cancelar a compra e pedir a devolução do dinheiro, com correção monetária e eventual indenização quando houver prejuízo.

O reembolso, entretanto, não necessariamente será imediato. Dependendo da data em que o crédito do consumidor surgiu, o valor pode entrar na recuperação judicial e ficar sujeito às regras do plano que será apresentado pela empresa e analisado pela Justiça e pelos credores. Em compras financiadas, também pode haver situações em que o consumidor tenha direito de contestar ou rescindir o financiamento vinculado ao produto não entregue. Nesses casos, o ideal é formalizar a reclamação e buscar a resolução do contrato, em vez de simplesmente interromper os pagamentos.

Funcionários mantêm direitos durante a recuperação

A recuperação judicial também não elimina os direitos trabalhistas dos funcionários da Casas Bahia. Salários, depósitos de FGTS e demais obrigações que surgirem durante o processo continuam sendo de responsabilidade da empresa. A entrada em recuperação, por si só, não permite reduzir salários ou modificar contratos livremente, sendo necessário respeitar a legislação e as regras aplicáveis às negociações coletivas.