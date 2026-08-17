Segundo a empresa, as ações fazem parte de um processo de reorganização financeira diante do aumento das despesas e das dificuldades enfrentadas pelo setor varejista. O grupo afirma que o objetivo é preservar as operações e criar condições para a continuidade das atividades.

O Grupo Casas Bahia entrou com um pedido de recuperação judicial no Foro Central Cível de São Paulo para renegociar um passivo estimado em R$ 17,3 bilhões. A companhia também anunciou medidas de redução de despesas, entre elas o fechamento de quase 300 lojas e o desligamento de aproximadamente 3 mil funcionários.

O pedido ocorre um dia após a divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2026. Entre abril e junho, a companhia registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões. O valor representa uma alta de aproximadamente 18 vezes em relação ao prejuízo registrado no mesmo período de 2025.

De acordo com informações apresentadas pela empresa à Justiça, a redução dos custos operacionais é uma das medidas previstas para a recuperação financeira. O corte de pessoal representa cerca de 10% do quadro de funcionários, que era formado por 30.117 trabalhadores no fim de junho.

Juros e restrição de crédito

Na petição apresentada à Justiça, o Grupo Casas Bahia relaciona parte das dificuldades financeiras ao cenário de juros elevados, à redução da oferta de crédito e à pressão sobre o capital de giro.