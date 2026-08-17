O sábado (15) virou pesadelo para uma mulher e a filha dela no Jaraguá. Por volta das 09h59, a Patrulha Maria da Penha, viatura 057, foi chamada na UPA Vila Cristina. Lá estava uma mulher com uma criança, as duas com marcas de agressão.
Segundo a vítima, o companheiro dela saiu sozinho para um rodeio e voltou bêbado.
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Quando chegou, ela questionou sobre conversas no celular. Aí começou a briga. Ele teria tentado esganá-la, puxado o cabelo, jogado ela no chão e dado socos no rosto e na barriga. Tudo isso enquanto a vítima estava com a filha de 1 ano no colo.
A mulher ficou com lesões no pescoço, mãos, rosto, costas e abdômen. A criança apareceu com marcas no ombro esquerdo. Com medo, a vítima pegou um carro de aplicativo e foi para a casa de uma amiga pedir ajuda. Depois as duas foram as deslocaram até a UPA.
A confusão aumentou quando familiares do agressor chegaram na unidade de saúde e começaram a fazer tumulto porque ela tinha chamado a Guarda.Foi necessário o apoio das viaturas 040 e 041.
Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia da Mulher, onde a autoridade policial ouviu as versões e pediu diligência. A GCM e a Polícia Civil foram na Avenida Alberto Coral, na Vila Fátima, e na casa do pai do indivíduo, na Rua Coronel Manoel Inácio da Motta Pacheco, mas ele não foi encontrado em nenhum dos dois endereços.
As vítimas e a testemunha foram deixadas na casa do sogro da testemunha. Elas receberam orientações sobre medida protetiva e atendimento especializado.