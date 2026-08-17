Segundo a vítima, o companheiro dela saiu sozinho para um rodeio e voltou bêbado.

O sábado (15) virou pesadelo para uma mulher e a filha dela no Jaraguá. Por volta das 09h59, a Patrulha Maria da Penha, viatura 057, foi chamada na UPA Vila Cristina. Lá estava uma mulher com uma criança, as duas com marcas de agressão.

Quando chegou, ela questionou sobre conversas no celular. Aí começou a briga. Ele teria tentado esganá-la, puxado o cabelo, jogado ela no chão e dado socos no rosto e na barriga. Tudo isso enquanto a vítima estava com a filha de 1 ano no colo.

A mulher ficou com lesões no pescoço, mãos, rosto, costas e abdômen. A criança apareceu com marcas no ombro esquerdo. Com medo, a vítima pegou um carro de aplicativo e foi para a casa de uma amiga pedir ajuda. Depois as duas foram as deslocaram até a UPA.

A confusão aumentou quando familiares do agressor chegaram na unidade de saúde e começaram a fazer tumulto porque ela tinha chamado a Guarda.Foi necessário o apoio das viaturas 040 e 041.