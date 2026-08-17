A atriz norte-americana Hayden Panettiere, conhecida mundialmente por seus papéis em “Heroes” e “Nashville”, morreu aos 36 anos. A artista construiu uma carreira de destaque na televisão e no cinema desde a infância e se tornou um dos rostos mais conhecidos de sua geração.
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Em comunicado, o pai da atriz, Alan “Skip” Panettiere, lamentou a morte da filha. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden”, afirmou. Segundo ele, a atriz era “uma luz incrível e uma força da natureza” e levou amor e alegria a familiares, amigos e fãs.
A causa da morte ainda não foi divulgada. De acordo com a assessora de imprensa Kasey Kitchen, o caso está sendo investigado.
Carreira começou na infância
Hayden Panettiere começou a trabalhar ainda criança e ganhou destaque ao dar voz à personagem Dot, no filme de animação “Vida de Inseto”, lançado pela Pixar em 1998. O trabalho no álbum de leitura do filme rendeu à atriz uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças.
A projeção internacional veio em 2006, quando ela passou a interpretar Claire Bennet, uma líder de torcida com superpoderes na série “Heroes”, produção de grande sucesso da NBC.
No cinema, Panettiere também participou de “Duelo de Titãs”, de 2000, estrelado por Denzel Washington, e integrou a franquia de terror “Pânico”.
Outro papel de destaque foi o de Juliette Barnes, na série musical “Nashville”. Pela atuação, a atriz recebeu duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Televisão, Minissérie ou Filme para Televisão.
Sua participação mais recente foi no thriller psicológico “Sleepwalker”, lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. No longa, ela interpretou uma mãe enlutada que enfrenta episódios de sonambulismo.
Luta contra dependência
Em 2022, Hayden Panettiere falou publicamente sobre problemas relacionados ao consumo de drogas e álcool. Em entrevista à revista People, a atriz afirmou que enfrentou anos de dependência e que o problema chegou a colocar sua vida em risco.
Na ocasião, Panettiere também relatou ter enfrentado uma depressão pós-parto após o nascimento da filha, Kaya Evdokia Klitschko, fruto do relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.
A atriz contou que procurou tratamento para a depressão, mas posteriormente desenvolveu uma dependência de álcool. Ao falar sobre o período, afirmou: “Eu estava no topo do mundo e arruinei tudo”.
Perda do irmão
A morte de Hayden acontece três anos após a perda de seu irmão, o ator Jansen Panettiere. Ele morreu em 2023, aos 28 anos. Segundo comunicado divulgado pela família na época, a causa esteve relacionada a complicações decorrentes de um coração dilatado e de um problema na válvula aórtica.
Hayden deixa a filha Kaya, atualmente com 11 anos. A investigação sobre a causa da morte da atriz continua, e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades e pela família.