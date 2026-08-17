A atriz norte-americana Hayden Panettiere, conhecida mundialmente por seus papéis em “Heroes” e “Nashville”, morreu aos 36 anos. A artista construiu uma carreira de destaque na televisão e no cinema desde a infância e se tornou um dos rostos mais conhecidos de sua geração.

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Em comunicado, o pai da atriz, Alan “Skip” Panettiere, lamentou a morte da filha. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento trágico de nossa amada Hayden”, afirmou. Segundo ele, a atriz era “uma luz incrível e uma força da natureza” e levou amor e alegria a familiares, amigos e fãs.