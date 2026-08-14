Bicicletas elétricas e patinetes terão novas regras de circulação na cidade de São Paulo a partir de 28 de agosto. As normas foram estabelecidas pela Prefeitura por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da Cidade nesta sexta-feira (14) e definem limites de velocidade, locais permitidos e restrições para os equipamentos.

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A regulamentação segue as regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e foi publicada pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (Semtra). Até a entrada em vigor, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) terá um período de adaptação para orientar os usuários e definir como será feita a fiscalização.