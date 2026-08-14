O maestro Anderson de Oliveira, de Piracicaba (SP), será o regente convidado da Orquestra Sinfônica Mato Grosso neste sábado (15), em Cuiabá (MT). A apresentação ocorre às 10h, no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, e integra a Série Cerrado. Os ingressos para o concerto já estão esgotados. Coordenador da Academia Jovens Músicos, Anderson atua há mais de 15 anos na formação de novos instrumentistas e na realização de projetos voltados à difusão da música de concerto. A participação em Cuiabá amplia a atuação do maestro para além de Piracicaba e coloca em evidência o trabalho desenvolvido na cidade.
VEJA MAIS:
- Banda de Piracicaba faz show lotado em festival de São Paulo
- Festa do Peão de Piracicaba continua neste fim de semana
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
No concerto, Anderson conduzirá um repertório formado por obras de Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert. A programação começa com a abertura da ópera “A Flauta Mágica”, de Mozart, seguida pelo Concerto para Clarineta e Orquestra em Lá Maior, que terá participação do clarinetista convidado Paulo Mantovani. Na segunda parte, a orquestra apresentará a Sinfonia nº 1 em Ré Maior, de Schubert. A obra foi composta quando o músico tinha apenas 16 anos, período em que já demonstrava maturidade para a composição orquestral.
O convite para Anderson participar da apresentação surgiu a partir da aproximação com o maestro Murilo Alves, titular da Orquestra Sinfônica Mato Grosso. Segundo Anderson, Alves acompanhou pelas redes sociais sua participação em uma competição internacional para maestros em Viena, na Áustria. “Ele acompanhou pelas redes sociais a minha participação em um concurso internacional para maestros em Viena, na Áustria e, assim que surgiu essa nova orquestra, me convidou para participar como maestro convidado”, conta.
Para Anderson, as obras escolhidas apresentam diferentes desafios aos músicos. Ele destaca a combinação entre a grandiosidade e o caráter dramático de “A Flauta Mágica”, a exigência técnica do concerto para clarineta e a maturidade musical apresentada por Schubert ainda na adolescência.
A trajetória do maestro inclui experiências com diferentes grupos sinfônicos e participações em atividades de formação no Brasil e no exterior. Formado em Composição e Regência pela Unicamp, Anderson aprimorou sua atuação sob orientação de maestros como Henrique Gregori e Roberto Tibiriçá e participou de masterclasses com nomes internacionais da regência.
Em 2022, chegou à final da competição internacional Orchestra’s Conductors, na Romênia. Também recebeu um Special Prize no Vienna Schule Conducting Competition, realizado em Viena, na Áustria. Ao longo da carreira, Anderson já esteve à frente de orquestras como a Sinfônica de Ribeirão Preto, a Sinfônica de Goiânia, a Sinfônica da Unicamp, a Sinfônica do Festival de Música de Londrina e a Orquestra Haydn de Viena.
À frente da Academia Jovens Músicos, em Piracicaba, o maestro mantém o trabalho voltado à formação de jovens instrumentistas e à aproximação do público com a música de concerto. A apresentação em Cuiabá representa mais um momento de projeção de uma trajetória construída também a partir desse trabalho desenvolvido no município.