O maestro Anderson de Oliveira, de Piracicaba (SP), será o regente convidado da Orquestra Sinfônica Mato Grosso neste sábado (15), em Cuiabá (MT). A apresentação ocorre às 10h, no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, e integra a Série Cerrado. Os ingressos para o concerto já estão esgotados. Coordenador da Academia Jovens Músicos, Anderson atua há mais de 15 anos na formação de novos instrumentistas e na realização de projetos voltados à difusão da música de concerto. A participação em Cuiabá amplia a atuação do maestro para além de Piracicaba e coloca em evidência o trabalho desenvolvido na cidade.

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No concerto, Anderson conduzirá um repertório formado por obras de Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert. A programação começa com a abertura da ópera “A Flauta Mágica”, de Mozart, seguida pelo Concerto para Clarineta e Orquestra em Lá Maior, que terá participação do clarinetista convidado Paulo Mantovani. Na segunda parte, a orquestra apresentará a Sinfonia nº 1 em Ré Maior, de Schubert. A obra foi composta quando o músico tinha apenas 16 anos, período em que já demonstrava maturidade para a composição orquestral.