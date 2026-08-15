15 de agosto de 2026
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VIROU

Carreta tomba após desviar de moto que forçou ultrapassagem

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
A carreta tombou na SP 304 em Piracicaba.
A carreta tombou na SP 304 em Piracicaba.

  O trânsito parou na Rodovia Geraldo de Barros nesta sexta-feira (14). Uma carreta tombou no km 195,329 da SP-304, em São Pedro, na região de Piracicaba, e bloqueou os dois sentidos da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 16h37.

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Segundo o motorista do caminhão, ele seguia sentido leste quando foi surpreendido por uma motocicleta fazendo ultrapassagem. Para não bater, ele perdeu o controle e o veículo tombou na pista. Com a queda, as faixas e os acostamentos dos dois lados ficaram totalmente interditados. O trânsito ficou travado por horas.

A moto deixou o local e não foi. O motorista da carreta saiu ileso e não precisou ser levado para o hospital.

Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária trabalharam no local para destombar o caminhão e liberar a pista. Depois de algumas horas a rodovia foi liberada.

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