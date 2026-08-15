O trânsito parou na Rodovia Geraldo de Barros nesta sexta-feira (14). Uma carreta tombou no km 195,329 da SP-304, em São Pedro, na região de Piracicaba, e bloqueou os dois sentidos da rodovia. O acidente aconteceu por volta das 16h37.

LEIA MAIS

Segundo o motorista do caminhão, ele seguia sentido leste quando foi surpreendido por uma motocicleta fazendo ultrapassagem. Para não bater, ele perdeu o controle e o veículo tombou na pista. Com a queda, as faixas e os acostamentos dos dois lados ficaram totalmente interditados. O trânsito ficou travado por horas.