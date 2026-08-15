Moradores e comerciantes estão preocupados com o avanço das formigas cortadeiras, que já se espalham por vários formigueiros na praça Osvaldo Moreira "Palhaço Veneno", no bairro Noiva Colina em Piracicaba.

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As formigas-saúva estão fazendo um verdadeiro estrago na conhecida e frequentada praça. O espaço público vêm sofrendo com a ação das formigas cortadeiras, que atacam principalmente as folhas das árvores, plantas, a calçada e até a rua.