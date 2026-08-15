Moradores e comerciantes estão preocupados com o avanço das formigas cortadeiras, que já se espalham por vários formigueiros na praça Osvaldo Moreira "Palhaço Veneno", no bairro Noiva Colina em Piracicaba.
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As formigas-saúva estão fazendo um verdadeiro estrago na conhecida e frequentada praça. O espaço público vêm sofrendo com a ação das formigas cortadeiras, que atacam principalmente as folhas das árvores, plantas, a calçada e até a rua.
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Comerciantes e alguns moradores decidiram colocar a mão na massa e dar o alerta, diante do domínio da praça pelos insetos. Eles reivindicam ao poder público a contenção da infestação. A preocupação é grande porque não existe, até o momento, um número oficial de formigueiros, mas a estimativa é de que sejam centenas espalhados pelo local, inclusive na rua. Adultos e até crianças já foram picados pelas formigas.
Segundo especialistas, o combate começa com a aplicação correta do formicida. Depois, é preciso recuperar as áreas atingidas e investir no reflorestamento
A invasão é silenciosa, mas o estrago nas árvores já está aparecendo e pode causas acidentes no local.