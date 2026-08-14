Um homem de 56 anos foi preso acusado de cometer ato obsceno dentro de um carro, em frente a uma escola de crianças e adolescentes, no bairro São Judas em Piracicaba.
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Tudo começou depois que a direção da unidade procurou a polícia. O motivo: um homem nas imediações da escola, com comportamento suspeito.
Em ação de monitoramento, um policial civil flagrou o suspeito dentro do carro bem próximo ao portão da escola, no horário de entrada dos alunos.
Segundo a polícia, ele estaria praticando ato libidinoso.
Os agentes fizeram a abordagem na hora e levaram o homem para a delegacia. Após analisar o caso, a autoridade confirmou a prisão em flagrante.
O crime: *Artigo 218-A do Código Penal*, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. O homem foi encaminhado para a carceragem e segue à disposição da Justiça.