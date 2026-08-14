A Casas Bahia iniciou uma nova etapa de reestruturação que prevê a demissão de cerca de 1,9 mil funcionários e o fechamento de 298 lojas em diferentes regiões do país. A redução representa 28,7% da rede física da companhia, enquanto os desligamentos equivalem a aproximadamente 6,7% do quadro de colaboradores.

A dimensão dos cortes marca uma mudança significativa na estratégia da varejista. Até pouco tempo, a empresa vinha encerrando unidades em ritmo bem mais moderado: nas duas gestões anteriores, eram cerca de 20 a 30 lojas por ano. Nos 12 meses encerrados em março, o saldo havia sido de 26 unidades a menos.

Fontes do setor ouvidas sobre o processo avaliam que o número de demissões ainda pode crescer e chegar a 3 mil trabalhadores. A companhia busca reduzir custos e melhorar sua situação financeira após uma sequência de resultados negativos.