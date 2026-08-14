O escritor e psiquiatra Augusto Cury oficializou sua entrada na disputa pela Presidência da República e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 242 milhões. Filiado ao Avante, ele terá o nome de urna “Escritor Augusto Cury” e participa de uma eleição pela primeira vez.
O tamanho do patrimônio é um dos pontos que mais chamam atenção na declaração. Cerca de R$ 121 milhões estão registrados como empréstimo à empresa Filadélfia Nature Participações, valor que representa aproximadamente metade de tudo o que foi informado pelo candidato. Também aparecem cerca de R$ 54 milhões em participações societárias e R$ 33 milhões em ações.
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O dinheiro ligado à Fictor
Outro valor relevante na declaração de Cury se conecta ao Grupo Fictor. O escritor aparece na relação de credores do conglomerado com R$ 31,5 milhões a receber, montante associado à rescisão de contratos de sociedades em conta de participação. Dessa forma, o valor deve ser entendido como um crédito perante o grupo, e não simplesmente como uma participação societária na empresa.
A Fictor entrou em recuperação judicial em fevereiro deste ano, apresentando dívidas de aproximadamente R$ 4,2 bilhões. A relação de credores inclui empresas, investidores e outras pessoas físicas, e Cury aparece entre os maiores valores individuais listados no processo.
A crise do conglomerado ganhou força após a tentativa de aquisição do Banco Master. A Fictor havia anunciado a operação em novembro de 2025, mas o negócio acabou não avançando depois que o Banco Central determinou a liquidação do Master. Meses depois, a Justiça paulista deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Fictor.
Primeira disputa e propostas
Na estreia eleitoral, Cury apresenta um programa que inclui a busca por um resultado fiscal próximo do equilíbrio, redução das despesas públicas e a adoção do semipresidencialismo. Na área educacional, a proposta também prevê mudanças voltadas ao desenvolvimento do pensamento crítico.
Conhecido nacionalmente por livros como O Vendedor de Sonhos e A Inteligência Multifocal, Cury construiu sua carreira principalmente na literatura, na psiquiatria e em atividades de palestras e cursos. A candidatura pelo Avante marca sua primeira participação em uma eleição.
A entrada do escritor no cenário eleitoral acrescenta mais um nome à corrida presidencial de 2026 e coloca seu patrimônio declarado entre os primeiros pontos de interesse sobre sua candidatura. Além da carreira consolidada fora da política, os dados registrados no TSE permitem ao eleitor conhecer a dimensão e a composição dos bens apresentados pelo candidato.