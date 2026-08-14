O tamanho do patrimônio é um dos pontos que mais chamam atenção na declaração. Cerca de R$ 121 milhões estão registrados como empréstimo à empresa Filadélfia Nature Participações, valor que representa aproximadamente metade de tudo o que foi informado pelo candidato. Também aparecem cerca de R$ 54 milhões em participações societárias e R$ 33 milhões em ações.

O escritor e psiquiatra Augusto Cury oficializou sua entrada na disputa pela Presidência da República e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 242 milhões. Filiado ao Avante, ele terá o nome de urna “Escritor Augusto Cury” e participa de uma eleição pela primeira vez.

Outro valor relevante na declaração de Cury se conecta ao Grupo Fictor. O escritor aparece na relação de credores do conglomerado com R$ 31,5 milhões a receber, montante associado à rescisão de contratos de sociedades em conta de participação. Dessa forma, o valor deve ser entendido como um crédito perante o grupo, e não simplesmente como uma participação societária na empresa.

A Fictor entrou em recuperação judicial em fevereiro deste ano, apresentando dívidas de aproximadamente R$ 4,2 bilhões. A relação de credores inclui empresas, investidores e outras pessoas físicas, e Cury aparece entre os maiores valores individuais listados no processo.

A crise do conglomerado ganhou força após a tentativa de aquisição do Banco Master. A Fictor havia anunciado a operação em novembro de 2025, mas o negócio acabou não avançando depois que o Banco Central determinou a liquidação do Master. Meses depois, a Justiça paulista deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Fictor.

Primeira disputa e propostas