Gilberto Kassab, presidente do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, avaliou nesta quinta-feira (13) que Flávio Bolsonaro não teria força suficiente para vencer a eleição presidencial. Na análise do dirigente, o cenário tende a mudar conforme a campanha avance e o eleitorado passe a conhecer mais detalhes sobre o candidato do PL.

Kassab também afirmou que, em sua leitura, os partidos que integram o Centrão não permanecem neutros na disputa e estariam se aproximando de Lula, do PT. A avaliação foi apresentada durante um encontro com empresários em São Paulo e coloca o posicionamento desse grupo político no centro das discussões sobre a corrida ao Palácio do Planalto.

Para o presidente do PSD, Flávio ainda estaria em uma fase de menor exposição e poderia enfrentar maior desgaste com o início oficial da campanha. Ele considera que o aumento da visibilidade dos candidatos e o confronto de propostas devem alterar a percepção do eleitorado sobre o nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.