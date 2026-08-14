Gilberto Kassab, presidente do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, avaliou nesta quinta-feira (13) que Flávio Bolsonaro não teria força suficiente para vencer a eleição presidencial. Na análise do dirigente, o cenário tende a mudar conforme a campanha avance e o eleitorado passe a conhecer mais detalhes sobre o candidato do PL.
Kassab também afirmou que, em sua leitura, os partidos que integram o Centrão não permanecem neutros na disputa e estariam se aproximando de Lula, do PT. A avaliação foi apresentada durante um encontro com empresários em São Paulo e coloca o posicionamento desse grupo político no centro das discussões sobre a corrida ao Palácio do Planalto.
Para o presidente do PSD, Flávio ainda estaria em uma fase de menor exposição e poderia enfrentar maior desgaste com o início oficial da campanha. Ele considera que o aumento da visibilidade dos candidatos e o confronto de propostas devem alterar a percepção do eleitorado sobre o nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
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Tempo de TV vira aposta para Caiado
Kassab também chamou atenção para uma mudança que considera importante para a candidatura de Caiado: o aumento do espaço disponível na propaganda eleitoral. Segundo ele, o candidato do PSD teria deixado uma previsão de cerca de 50 segundos para alcançar aproximadamente 2 minutos e 20 segundos de exposição.
Na avaliação do dirigente, a ampliação representa uma oportunidade para Caiado apresentar sua trajetória, propostas e posicionamentos a um público maior durante o período eleitoral. O tempo de propaganda, nesse contexto, aparece como uma das ferramentas para ampliar o conhecimento do candidato fora de seu principal reduto político.
Caiado, por sua vez, aproveitou o encontro para destacar sua experiência política e fazer críticas a Lula e Flávio Bolsonaro. O candidato também apresentou uma proposta de atuação voltada à redução da polarização e à busca por maior estabilidade no ambiente político nacional.
Encontro reuniu mais de 200 empresários
As declarações ocorreram durante um evento realizado em Higienópolis, na região central de São Paulo. O encontro foi organizado por Andrea Matarazzo e teve como objetivo apresentar aos empresários as propostas da chapa formada por Caiado e Kassab para o país.
Mais de 200 empresários e aliados participaram da reunião, representando setores como agropecuária, indústria e mineração. Kassab e Caiado dividiram o palco com Aldo Rebelo, que atua como coordenador político da campanha.
Entre os convidados estavam a socialite Narcisa Tamborindeguy, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Justiça Nelson Jobim e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva. A reunião serviu como espaço para a chapa ampliar o diálogo com representantes do setor empresarial enquanto a disputa presidencial de 2026 começa a ganhar novos contornos.