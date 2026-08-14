Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram o casamento nesta semana, mas os detalhes financeiros envolvendo uma eventual separação voltaram a chamar atenção. Segundo valores divulgados anteriormente por diferentes veículos, a modelo e empresária poderia ter direito a pagamentos mensais e outros benefícios milionários caso o relacionamento chegasse ao fim.
Entre as cifras que circulam estão valores de aproximadamente US$ 121 mil por mês para Georgina, além de imóveis avaliados em cerca de US$ 5,6 milhões. Também aparecem relatos sobre uma possível quantia mensal de aproximadamente US$ 110 mil e valores destinados aos filhos do casal.
É importante destacar, porém, que essas quantias não foram confirmadas oficialmente por Cristiano Ronaldo, Georgina ou seus representantes. Não há, até o momento, divulgação pública do documento que permitiria comprovar que esses valores fazem parte de um acordo firmado entre os dois.
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Valores milionários aparecem em relatos
As versões divulgadas na imprensa também mencionam outros benefícios. Entre eles estão cerca de US$ 2 milhões por ano para a manutenção do padrão de vida de Georgina, além de automóveis de luxo, viagens e utilização de voos privados.
Algumas publicações chegaram a estimar que o conjunto de possíveis benefícios poderia alcançar aproximadamente US$ 50 milhões em uma eventual ruptura. A variedade de números, no entanto, mostra que não existe uma única versão pública sobre quais seriam as condições previstas.
A história não é nova. Em 2021, o South China Morning Post já havia publicado informações sobre uma suposta mesada de cerca de US$ 110 mil mensais recebida por Georgina. Na época, porém, também não foi apresentado um documento que comprovasse a existência dessa obrigação financeira.
Casamento trouxe novo detalhe patrimonial
O que foi confirmado mais recentemente é que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram a união em 11 de agosto, em uma cerimônia privada realizada em Cascais, Portugal. Antes da celebração, os dois teriam assinado um acordo pré-nupcial estabelecendo o regime de separação de bens.
Segundo informações do El País, o documento foi assinado em Lisboa no dia anterior ao casamento. Esse tipo de acordo estabelece regras para a organização do patrimônio do casal, mas não confirma, por si só, as cifras que vêm sendo atribuídas a uma eventual separação.
A cerimônia aconteceu de forma reservada, após quase uma década de relacionamento. Ronaldo e Georgina estão juntos desde 2016 e têm dois filhos em comum, além de Georgina ser mãe de Alana Martina e participar da criação dos demais filhos do jogador.
Assim, embora os valores milionários continuem despertando curiosidade, é preciso separar as informações confirmadas das especulações. O casamento e o regime de separação de bens foram divulgados, enquanto os pagamentos e benefícios específicos atribuídos a Georgina permanecem sem confirmação pública.