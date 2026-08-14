Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez oficializaram o casamento nesta semana, mas os detalhes financeiros envolvendo uma eventual separação voltaram a chamar atenção. Segundo valores divulgados anteriormente por diferentes veículos, a modelo e empresária poderia ter direito a pagamentos mensais e outros benefícios milionários caso o relacionamento chegasse ao fim.

Entre as cifras que circulam estão valores de aproximadamente US$ 121 mil por mês para Georgina, além de imóveis avaliados em cerca de US$ 5,6 milhões. Também aparecem relatos sobre uma possível quantia mensal de aproximadamente US$ 110 mil e valores destinados aos filhos do casal.

É importante destacar, porém, que essas quantias não foram confirmadas oficialmente por Cristiano Ronaldo, Georgina ou seus representantes. Não há, até o momento, divulgação pública do documento que permitiria comprovar que esses valores fazem parte de um acordo firmado entre os dois.