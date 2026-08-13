Durante o período, foram registrados 2.858 casos de Alzheimer entre os participantes. A pesquisa encontrou associação entre diferentes frequências de consumo de ovos e menor risco da doença. Para quem consumia o alimento de duas a quatro vezes por semana, a redução observada foi de 20%. Entre aqueles que comiam ovos cinco ou mais vezes por semana, chegou a 27%.

Comer ovos cinco ou mais vezes por semana foi associado a um risco 27% menor de diagnóstico de Alzheimer, em comparação com o consumo raro ou inexistente do alimento. O resultado aparece em um estudo publicado em 2026 no The Journal of Nutrition, que acompanhou 39.498 pessoas por uma média de 15,3 anos.

Apesar do resultado, os pesquisadores não afirmam que comer ovos previna Alzheimer. O estudo é observacional e identifica uma associação, ou seja, não é possível concluir que o consumo do alimento seja diretamente responsável pela menor incidência da doença. A pesquisa foi realizada com participantes dos Estados Unidos e analisou dados de pessoas com 65 anos ou mais.

Uma das hipóteses levantadas para explicar a relação envolve a colina, nutriente encontrado principalmente na gema do ovo. A substância participa da produção de acetilcolina, um neurotransmissor relacionado a funções como memória, aprendizagem e atenção. Ela também atua na formação e manutenção das membranas das células.

Para o neurologista Marcelo José da Silva de Magalhães, a alimentação é apenas um dos fatores que podem influenciar a saúde cerebral. Há características que não podem ser modificadas, como idade, histórico familiar, genética e antecedentes de traumatismo craniano. Já entre os fatores que podem ser modificados estão hipertensão, obesidade, tabagismo, sedentarismo, diabetes, consumo excessivo de álcool, perda auditiva, alterações de visão e isolamento social. Por isso, o resultado da pesquisa não deve ser interpretado como uma recomendação para aumentar isoladamente o consumo de ovos.