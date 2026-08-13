A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de 12 produtos de limpeza do mercado. A medida inclui todos os lotes dos itens e também prevê o recolhimento das unidades que já estejam disponíveis para venda ou em circulação.

A decisão afeta supermercados, lojas e outros estabelecimentos que comercializam produtos de limpeza. Além da venda, os itens também ficam proibidos de ser fabricados, distribuídos, divulgados e utilizados.

Entre os produtos listados estão alvejantes, tira-manchas e itens comercializados como percarbonato ou percabonato de sódio. Por isso, consumidores que têm produtos desse tipo em casa devem conferir atentamente o nome e o fabricante antes de utilizá-los.