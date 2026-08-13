13 de agosto de 2026
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ATENÇÃO CONSUMIDOR

Anvisa manda tirar 12 produtos de limpeza do mercado; Veja quais

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa gerada por IA/JP
Os estabelecimentos que ainda tiverem os produtos nas prateleiras devem retirá-los da venda.
Os estabelecimentos que ainda tiverem os produtos nas prateleiras devem retirá-los da venda.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada de 12 produtos de limpeza do mercado. A medida inclui todos os lotes dos itens e também prevê o recolhimento das unidades que já estejam disponíveis para venda ou em circulação.

A decisão afeta supermercados, lojas e outros estabelecimentos que comercializam produtos de limpeza. Além da venda, os itens também ficam proibidos de ser fabricados, distribuídos, divulgados e utilizados.

Entre os produtos listados estão alvejantes, tira-manchas e itens comercializados como percarbonato ou percabonato de sódio. Por isso, consumidores que têm produtos desse tipo em casa devem conferir atentamente o nome e o fabricante antes de utilizá-los.

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Confira os 12 produtos retirados do mercado

A relação inclui o Oxypur, da Quimpack; Percarbonato de Sódio, da Los Chefs; e Alvejante Natural Multiuso, da Nova Fórmula. Também aparecem na lista o Percabonato de Sódio, da Vong Home, e o Boa Alvejante Percabonato de Sódio, cuja empresa responsável não foi identificada.

Também foram atingidos o Percabonato Plus, da Ans Agrária; Percarbonato de Sódio, da Nativa; Yta Clean, de empresa não identificada; e Alvejante Tira Mancha, da Amigos Distribuidora.

A relação é completada pelo Percabonato de Sódio, da Oxgen; Tira Mancha, da FV Group; e outro Percabonato de Sódio, da Top Brilho. A determinação vale para todos os lotes dos 12 produtos.

Por que a Anvisa proibiu os produtos?

A medida está relacionada a problemas de regularização sanitária. Segundo as informações do processo, foram identificadas situações envolvendo empresas sem Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), problemas na identificação de responsáveis e ausência de registro ou notificação dos produtos junto à Anvisa.

A regularização permite que a autoridade sanitária acompanhe informações importantes sobre os produtos comercializados, incluindo fabricação, composição e condições de segurança. Sem esse controle, os itens não podem permanecer regularmente disponíveis ao consumidor.

Quem encontrar um dos produtos da lista em casa deve conferir a embalagem e evitar o uso. A determinação é específica para os itens relacionados pela Anvisa e não significa que todos os alvejantes, tira-manchas ou produtos à base de percarbonato de sódio estejam proibidos.

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