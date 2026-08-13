13 de agosto de 2026
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CULTURA JAPONESA

Festival japonês gratuito acontece perto de Piracicaba; Veja

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
A programação inclui apresentações de Taikô, Bon Odori, Shishimai e grupos musicais.
A programação inclui apresentações de Taikô, Bon Odori, Shishimai e grupos musicais.

Quem está em busca de um passeio diferente para o fim de semana pode aproveitar uma programação especial em Campinas, cidade próxima de Piracicaba. A Mostra Japão acontece de sexta-feira (14) a domingo (16), na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, com entrada gratuita e uma programação que mistura gastronomia, música, dança e tradições japonesas.

O evento começa às 18h na sexta-feira e segue até as 22h. No sábado e no domingo, as atividades começam às 11h e terminam às 22h. A entrada é gratuita, mas os visitantes podem contribuir com 1 kg de alimento não perecível. Entre as atrações estão apresentações de Taikô, Bon Odori e Shishimai, além de shows musicais e atividades culturais. A programação também reúne artistas de Campinas e de outras cidades do estado de São Paulo.

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Gastronomia e cultura japonesa dividem espaço

A praça de alimentação será uma das atrações para quem visitar o festival. O espaço terá pratos da culinária japonesa e oriental, enquanto o bazar oriental contará com produtos como artesanato, decoração, moda e acessórios inspirados na cultura japonesa.

Para quem gosta de música e manifestações tradicionais, o evento terá apresentações de diferentes grupos ao longo dos três dias. Entre os nomes estão Carlos Yamashita, Sergio Tanigawa, Joe Hirata, Rafael Yassunaga e Paula Hirama, além de grupos de Taikô, Eisa Daiko, Soran e Odori.

O universo geek também terá espaço na programação. O Concurso Cosplay acontece no domingo e terá prêmio de R$ 1 mil para o primeiro colocado. Também haverá um concurso voltado a animais de estimação fantasiados, além de apresentações de artistas e grupos culturais.

Confira a programação completa

Sexta-feira (14)

  • 18h — Abertura ao público
  • 19h — Grupo Todos Nós
  • 19h30 — Sergio Tanigawa
  • 20h — Grupo Megumi & Megumetes
  • 21h — Carlos Yamashita
  • 21h15 — Grupo Todos Nós
  • 22h — Bon Odori

Sábado (15)

  • 11h — Abertura ao público
  • 12h — Grupo Todos Nós
  • 12h45 — Takeshi Ami
  • 13h — Grupo Mitsuba Soran
  • 13h30 — Luis e Letícia Yabiku
  • 14h05 — Mary Hassunuma
  • 14h30 — Grupo Ikigai Odori
  • 15h — Abertura com autoridades
  • 16h — Soukyou Eisa Daiko & Shishimai
  • 16h30 — Tais Iwano & Caio Suzuki
  • 17h — Sonho de Aloha
  • 17h30 — Isadora Akemi
  • 18h15 — Grupo Mitsuba Taiko
  • 18h45 — Naomi Maeda
  • 19h30 — Soukyou Eisa Daiko & Shishimai
  • 20h — Grupo Ikigai Odori
  • 20h30 — Grupo Mitsuba Soran
  • 21h — Grupo Todos Nós
  • 22h — Bon Odori

Domingo (16)

  • 11h — Abertura ao público
  • 11h30 — Wadaiko Tsubame Nipo Campinas
  • 12h — Grupo Todos Nós
  • 12h15 — Elisios Anime Band
  • 12h30 — Yuriki Kizuna Eisá Daiko & Shishimai
  • 13h — Fabia & Norton Miasake
  • 13h45 — Luis & Letícia Yabiku
  • 15h30 — Concurso Cãosplay
  • 16h — Concurso Cosplay
  • 17h15 — Rafael Yassunaga
  • 18h — Bon Odori
  • 18h30 — Premiação do Concurso Cosplay
  • 19h — Yuriki Kizuna Eisá Daiko & Shishimai
  • 19h30 — Joe Hirata
  • 20h30 — Zenshin Dance Nipo Campinas
  • 21h — Grupo Todos Nós
  • 22h — Bon Odori

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