Quem está em busca de um passeio diferente para o fim de semana pode aproveitar uma programação especial em Campinas, cidade próxima de Piracicaba. A Mostra Japão acontece de sexta-feira (14) a domingo (16), na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, com entrada gratuita e uma programação que mistura gastronomia, música, dança e tradições japonesas.

O evento começa às 18h na sexta-feira e segue até as 22h. No sábado e no domingo, as atividades começam às 11h e terminam às 22h. A entrada é gratuita, mas os visitantes podem contribuir com 1 kg de alimento não perecível. Entre as atrações estão apresentações de Taikô, Bon Odori e Shishimai, além de shows musicais e atividades culturais. A programação também reúne artistas de Campinas e de outras cidades do estado de São Paulo.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Gastronomia e cultura japonesa dividem espaço