Quem está em busca de um passeio diferente para o fim de semana pode aproveitar uma programação especial em Campinas, cidade próxima de Piracicaba. A Mostra Japão acontece de sexta-feira (14) a domingo (16), na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, com entrada gratuita e uma programação que mistura gastronomia, música, dança e tradições japonesas.
O evento começa às 18h na sexta-feira e segue até as 22h. No sábado e no domingo, as atividades começam às 11h e terminam às 22h. A entrada é gratuita, mas os visitantes podem contribuir com 1 kg de alimento não perecível. Entre as atrações estão apresentações de Taikô, Bon Odori e Shishimai, além de shows musicais e atividades culturais. A programação também reúne artistas de Campinas e de outras cidades do estado de São Paulo.
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Gastronomia e cultura japonesa dividem espaço
A praça de alimentação será uma das atrações para quem visitar o festival. O espaço terá pratos da culinária japonesa e oriental, enquanto o bazar oriental contará com produtos como artesanato, decoração, moda e acessórios inspirados na cultura japonesa.
Para quem gosta de música e manifestações tradicionais, o evento terá apresentações de diferentes grupos ao longo dos três dias. Entre os nomes estão Carlos Yamashita, Sergio Tanigawa, Joe Hirata, Rafael Yassunaga e Paula Hirama, além de grupos de Taikô, Eisa Daiko, Soran e Odori.
O universo geek também terá espaço na programação. O Concurso Cosplay acontece no domingo e terá prêmio de R$ 1 mil para o primeiro colocado. Também haverá um concurso voltado a animais de estimação fantasiados, além de apresentações de artistas e grupos culturais.
Confira a programação completa
Sexta-feira (14)
- 18h — Abertura ao público
- 19h — Grupo Todos Nós
- 19h30 — Sergio Tanigawa
- 20h — Grupo Megumi & Megumetes
- 21h — Carlos Yamashita
- 21h15 — Grupo Todos Nós
- 22h — Bon Odori
Sábado (15)
- 11h — Abertura ao público
- 12h — Grupo Todos Nós
- 12h45 — Takeshi Ami
- 13h — Grupo Mitsuba Soran
- 13h30 — Luis e Letícia Yabiku
- 14h05 — Mary Hassunuma
- 14h30 — Grupo Ikigai Odori
- 15h — Abertura com autoridades
- 16h — Soukyou Eisa Daiko & Shishimai
- 16h30 — Tais Iwano & Caio Suzuki
- 17h — Sonho de Aloha
- 17h30 — Isadora Akemi
- 18h15 — Grupo Mitsuba Taiko
- 18h45 — Naomi Maeda
- 19h30 — Soukyou Eisa Daiko & Shishimai
- 20h — Grupo Ikigai Odori
- 20h30 — Grupo Mitsuba Soran
- 21h — Grupo Todos Nós
- 22h — Bon Odori
Domingo (16)
- 11h — Abertura ao público
- 11h30 — Wadaiko Tsubame Nipo Campinas
- 12h — Grupo Todos Nós
- 12h15 — Elisios Anime Band
- 12h30 — Yuriki Kizuna Eisá Daiko & Shishimai
- 13h — Fabia & Norton Miasake
- 13h45 — Luis & Letícia Yabiku
- 15h30 — Concurso Cãosplay
- 16h — Concurso Cosplay
- 17h15 — Rafael Yassunaga
- 18h — Bon Odori
- 18h30 — Premiação do Concurso Cosplay
- 19h — Yuriki Kizuna Eisá Daiko & Shishimai
- 19h30 — Joe Hirata
- 20h30 — Zenshin Dance Nipo Campinas
- 21h — Grupo Todos Nós
- 22h — Bon Odori