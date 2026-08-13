Uma campanha lançada nesta quinta-feira (13) busca chamar a atenção dos eleitores de Piracicaba para a importância da representação política do município nas esferas estadual e federal. A iniciativa Escolha Quem é de Piracicaba foi apresentada por entidades da cidade e usa como principal argumento uma estimativa de que Piracicaba deixou de captar cerca de R$ 320 milhões entre 2019 e 2025.

O cálculo faz parte de um estudo técnico elaborado para a campanha e considera o potencial de recursos que poderiam ter sido destinados ao município por meio da atuação de um deputado federal próprio. Piracicaba está sem um representante federal eleito diretamente pela cidade desde o fim do mandato do último deputado, em janeiro de 2019.

VEJA MAIS: