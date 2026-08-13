Uma campanha lançada nesta quinta-feira (13) busca chamar a atenção dos eleitores de Piracicaba para a importância da representação política do município nas esferas estadual e federal. A iniciativa Escolha Quem é de Piracicaba foi apresentada por entidades da cidade e usa como principal argumento uma estimativa de que Piracicaba deixou de captar cerca de R$ 320 milhões entre 2019 e 2025.
O cálculo faz parte de um estudo técnico elaborado para a campanha e considera o potencial de recursos que poderiam ter sido destinados ao município por meio da atuação de um deputado federal próprio. Piracicaba está sem um representante federal eleito diretamente pela cidade desde o fim do mandato do último deputado, em janeiro de 2019.
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Segundo o levantamento, um mandato federal teria um potencial médio anual de aproximadamente R$ 45,7 milhões em emendas, considerando diferentes modalidades de recursos. As entidades ressaltam, porém, que o valor de R$ 320 milhões é uma estimativa de recursos que poderiam ter sido captados, e não significa que esse montante seria necessariamente destinado integralmente ao município.
A campanha também apresenta uma projeção para o próximo mandato. Considerando os valores de 2026 como referência, um deputado federal e um deputado estadual poderiam movimentar, juntos, até R$ 214,48 milhões em emendas individuais entre 2027 e 2030.
Em um cenário mais conservador, com apenas 25% desse potencial destinado a Piracicaba, a estimativa chega a R$ 53,62 milhões em quatro anos. A simulação considera R$ 40,2 milhões relacionados ao mandato de um deputado federal e R$ 13,42 milhões referentes a um deputado estadual.
A proposta da campanha é estimular os eleitores a conhecerem os candidatos, observarem seus vínculos com Piracicaba e a região e, depois das eleições, acompanharem a atuação dos representantes escolhidos. As entidades afirmam que a iniciativa é apartidária e não indica candidatos ou partidos.
O movimento também cita investimentos e equipamentos públicos implantados em diferentes períodos e relacionados à articulação política, como o Hospital Regional, o AME (Ambulatório Médico de Especialidades), o Poupatempo, a Base do Helicóptero Águia, a sede do CPI-9 e unidades de terapia intensiva, além de obras viárias e investimentos em educação profissional.
A campanha é promovida pela Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), Simespi (Sindicato Patronal das Indústrias Metalomecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras), Coplacana (Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo) e Pecege (Instituto de Pesquisas e Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas).
As ações de divulgação incluem spots em rádios, anúncios em jornais, publicações nas redes sociais, vídeos, banners em portais de notícias e entrevistas. A campanha também tem apoio institucional de entidades como Afocapi, CDL, Ciesp, Diocese de Piracicaba, HFC, OAB, Sincomércio, Sincop e Uniodonto Piracicaba, além da Jovem Pan News FM como mídia parceira.
A discussão ganha força com a proximidade das eleições de 2026, quando os eleitores escolherão deputados estaduais e federais. Para Piracicaba, a campanha coloca em debate quanto a cidade pode buscar em recursos públicos e como a atuação dos representantes eleitos pode influenciar a chegada de investimentos para áreas como saúde, infraestrutura e educação.