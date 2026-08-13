13 de agosto de 2026
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EDUCAÇÃO EM DEBATE

Bebel cobra atribuição de aulas, presencial, justa e transparente

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A Professora Bebel durante entrevista no Programa Os Comentaristas, da Rádio Educadora, quando destacou a luta que está travando junto à Secretaria Estadual da Educação
A Professora Bebel durante entrevista no Programa Os Comentaristas, da Rádio Educadora, quando destacou a luta que está travando junto à Secretaria Estadual da Educação

A deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da Apeoesp, tem cobrado da Secretaria Estadual da Educação que a atribuição de aulas para o próximo ano na rede estadual de ensino seja presencial, justa e transparente, respeitando o estatuto do magistério e a carreira do professor.

Dentro do que defende,  juntamente com a Apeoesp, a Professora Bebel deixou claro durante o programa “Os Comentaristas”, da Rádio Educadora de Piracicaba, na última segunda-feira, dia 10 de agosto, que a reivindicação é para que seja dado peso de 60% para o tempo de serviço na classificação na atribuição de aulas. 

Para a parlamentar, é fundamental que se respeite e dê maior peso à carreira do professor que tem um histórico na rede estadual de ensino. “Reivindicamos a revogação de todas as resoluções autoritárias que retiram direitos. Lutamos pela volta do processo de atribuição de aulas de acordo com o Estatuto do Magistério, com classificação que valorize o tempo de serviço, provas e títulos para todos os professores – efetivos, estáveis, categoria O.

 A deputada Professora Bebel e diretores da Apeoesp  durante reunião  na Secretaria Estadual da Educação quando cobrou respeito à carreira do professor

Insistimos que esse peso é primordial, pois o tempo de serviço de um professor reflete sua experiência e seu compromisso com a aprendizagem e formação de seus estudantes”, enfatiza. 

Diante desta cobrança, no recente encontro que a Apeoesp e a deputada estadual Professora Bebel tiveram na Secretaria Estadual da Educação, o seu secretário executivo, Vinícius Neiva, se comprometeu a realizar estudos para avaliar o aumento desta ponderação do tempo de serviço na classificação. “Vamos continuar pressionando e lutando para esta ampliação”, reforça. 

Por outro lado, a Secretaria Estadual da Educação também afirmou que divulgará em breve o cronograma da atribuição de aulas. Já a partir de 17 até 31 de agosto deverá ser aberto prazo para visualização e checagem dos dados pessoais no sistema.

De 14 de setembro a 9 de outubro deverão ocorrer as confirmações. A atribuição de aulas das escolas do Programa de Ensino Integral (PEI) deve ocorrer em dezembro e atribuição das escolas de tempo parcial a partir de 18 de janeiro de 2027. Conforme o secretário executivo, a resolução não deve sofrer mudanças importantes e a sistemática da atribuição deverá ser a mesma de 2026.

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