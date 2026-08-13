A deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da Apeoesp, tem cobrado da Secretaria Estadual da Educação que a atribuição de aulas para o próximo ano na rede estadual de ensino seja presencial, justa e transparente, respeitando o estatuto do magistério e a carreira do professor.

Dentro do que defende, juntamente com a Apeoesp, a Professora Bebel deixou claro durante o programa “Os Comentaristas”, da Rádio Educadora de Piracicaba, na última segunda-feira, dia 10 de agosto, que a reivindicação é para que seja dado peso de 60% para o tempo de serviço na classificação na atribuição de aulas.

Para a parlamentar, é fundamental que se respeite e dê maior peso à carreira do professor que tem um histórico na rede estadual de ensino. “Reivindicamos a revogação de todas as resoluções autoritárias que retiram direitos. Lutamos pela volta do processo de atribuição de aulas de acordo com o Estatuto do Magistério, com classificação que valorize o tempo de serviço, provas e títulos para todos os professores – efetivos, estáveis, categoria O.