O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com dois relançamentos que prometem levar os fãs de volta ao universo de Crepúsculo. A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 e Parte 2 retornam às telonas para relembrar os capítulos finais da história de Bella e Edward, desde o casamento do casal até o confronto decisivo envolvendo a filha.
Além dos relançamentos, a programação traz novas estreias e mantém opções que já estão em cartaz, com alternativas para diferentes públicos. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 (Relançamento): Depois do casa-mento dos sonhos, Bella e Edward começam a viver um pesadelo quando se veem obrigados a tomar uma deci-são extrema.
A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2 (Relançamento): Por causa da filha, Bella e Edward entram em um confronto que pode mu-dar sua vida no episódio final da saga.
A Morte De Robin Hood: Atormentado pelas cicatrizes de uma vida marcada pelo crime, Robin Hood sobrevive por pouco àquela que acreditava ser sua batalha final. Gravemente ferido, ele é encontrado por uma mulher misteriosa que o recolhe das sombras e passa a cuidar de seus ferimentos. Com o corpo fora de combate, cada erro cometido no passado volta para assombrá-lo.
Patrulha Canina - Uma Aventura Dino: Após uma tempestade, a Patrulha Canina aterrissa em uma misteriosa ilha de dinossauros, onde encontram Rex, um filhote perdido. Quando a mineração imprudente de Humdinger desencadeia a erupção de um vulcão, a equipe enfrenta sua maior missão de resgate até então para salvar a ilha.
O Fim Da Rua: Após um misterioso evento cósmico abalar o bairro Oak Street e o transportar dos subúrbios para um lugar desconhecido, a família Platt descobre que sua sobrevivência vai depender da união entre todos para enfrentar um ambiente agora irreconhecível.
SEGUEM EM CARTAZ
Homem-Aranha - Um Novo Dia: Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, Peter se dedica integralmente a proteger a cidade, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.
A Odisseia: Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganha uma adaptação cinematográfica pelas mãos do cineasta Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia. O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno onde sua esposa Penélope o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.
Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: Authentic Games no Império Desconectado; Toy Story 5 e Emergentes.