O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com dois relançamentos que prometem levar os fãs de volta ao universo de Crepúsculo. A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 e Parte 2 retornam às telonas para relembrar os capítulos finais da história de Bella e Edward, desde o casamento do casal até o confronto decisivo envolvendo a filha.

Além dos relançamentos, a programação traz novas estreias e mantém opções que já estão em cartaz, com alternativas para diferentes públicos. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.

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