Segundo os relatos sobre o caso, os estudantes participavam de uma partida de handebol fora do colégio. Após o fim do jogo, eles retornaram para a instituição e continuaram brincando no vestiário.

Um estudante de 13 anos do Colégio Militar Dom Pedro II, no Distrito Federal, foi brutalmente agredido por um colega dentro da instituição no dia 4 de agosto. A vítima, aluna do 7º ano, precisou ser levada de ambulância para um hospital após sofrer diversos golpes no rosto e teve múltiplas fraturas.

Em determinado momento, uma brincadeira com bolinhas de papel teria provocado uma discussão. O estudante apontado como agressor, do 8º ano, teria perseguido a vítima e desferido um golpe que a derrubou no chão.

Para evitar bater a cabeça, o adolescente apoiou os cotovelos no chão. Na sequência, o outro estudante teria se colocado sobre ele e desferido diversos socos, principalmente na região do rosto. A agressão só teria terminado após a intervenção de dois monitores.

A vítima teria relatado posteriormente que não reagiu porque sabia que o colega é filho de um oficial de alta patente do Corpo de Bombeiros e temia sofrer consequências dentro da instituição, incluindo uma possível expulsão.