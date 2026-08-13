13 de agosto de 2026
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EM PIRACICABA

Força Tática apreende moto com sinais de adulteração

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A equipe apreendeu a moto no Mário Dedini.
A equipe apreendeu a moto no Mário Dedini.

  Policiais militares da Companhia de Força Tática do 10º BPM/I apreenderam na noite de terça-feira (11) uma motocicleta com sinais de adulteração no bairro Mário Dedini, em Piracicaba.

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Segundo a PM, a equipe recebeu informações de que um veículo de procedência suspeita estaria na garagem de um imóvel na Rua Lourdes Brandini do Prado.

No endereço, os policiais localizaram a moto com as características informadas e falaram com uma mulher que afirmou que o veículo seria do namorado. Ele não foi encontrado.

Na averiguação, os PMs constataram que a motocicleta não tinha placa e que as numerações do motor e do chassi estavam suprimidas.

A mulher e a moto foram conduzidas ao Plantão Policial de Piracicaba. A autoridade de plantão determinou o registro da ocorrência e a apreensão do veículo para perícia.

A motocicleta permanece retida para as providências de Polícia Judiciária.

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