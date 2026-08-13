Segundo a PM, a equipe recebeu informações de que um veículo de procedência suspeita estaria na garagem de um imóvel na Rua Lourdes Brandini do Prado.

Policiais militares da Companhia de Força Tática do 10º BPM/I apreenderam na noite de terça-feira (11) uma motocicleta com sinais de adulteração no bairro Mário Dedini, em Piracicaba.

No endereço, os policiais localizaram a moto com as características informadas e falaram com uma mulher que afirmou que o veículo seria do namorado. Ele não foi encontrado.

Na averiguação, os PMs constataram que a motocicleta não tinha placa e que as numerações do motor e do chassi estavam suprimidas.

A mulher e a moto foram conduzidas ao Plantão Policial de Piracicaba. A autoridade de plantão determinou o registro da ocorrência e a apreensão do veículo para perícia.