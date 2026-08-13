Policiais militares da Companhia de Força Tática do 10º BPM/I apreenderam na noite de terça-feira (11) uma motocicleta com sinais de adulteração no bairro Mário Dedini, em Piracicaba.
LEIA MAIS
- Adolescente é encontrada com graves ferimentos em mata de Piracicaba
- Homem é detido após criança relatar abuso sexual em Piracicaba
Segundo a PM, a equipe recebeu informações de que um veículo de procedência suspeita estaria na garagem de um imóvel na Rua Lourdes Brandini do Prado.
No endereço, os policiais localizaram a moto com as características informadas e falaram com uma mulher que afirmou que o veículo seria do namorado. Ele não foi encontrado.
Na averiguação, os PMs constataram que a motocicleta não tinha placa e que as numerações do motor e do chassi estavam suprimidas.
A mulher e a moto foram conduzidas ao Plantão Policial de Piracicaba. A autoridade de plantão determinou o registro da ocorrência e a apreensão do veículo para perícia.
A motocicleta permanece retida para as providências de Polícia Judiciária.