A regra está prevista na Lei Municipal 9.735/2022, que estabelece obrigações para as empresas responsáveis pela infraestrutura dos postes e para aquelas que utilizam essas estruturas. A legislação também determina que a ocupação dos postes siga as normas técnicas e seja regularizada quando necessário.

Quem circula pelas ruas de Piracicaba pode encontrar postes com uma grande quantidade de fios e cabos. Parte dessa estrutura é utilizada por empresas de energia, telefonia e outros serviços, mas a legislação municipal determina que materiais que deixaram de ser usados sejam retirados.

Entre as obrigações previstas está a retirada de fios e cabos que não estejam mais em utilização. A medida vale para as empresas que compartilham a infraestrutura e busca evitar que materiais abandonados permaneçam nos postes e nas vias públicas.

A lei também estabelece regras para a utilização do espaço dos postes. Isso significa que a presença de fios em uma estrutura não representa, por si só, uma irregularidade: é preciso verificar se eles estão em uso e se a instalação está de acordo com as regras estabelecidas. A questão agora é saber como essas exigências estão sendo fiscalizadas na cidade.

Câmara quer saber quantas empresas foram notificadas

O vereador Pedro Kawai (PSDB) apresentou o requerimento 745/2026, que será analisado nesta quinta-feira (13), durante a 41ª Reunião Ordinária da Câmara de Piracicaba. O documento cobra da Prefeitura informações sobre a aplicação da lei. Entre os questionamentos está a identificação do órgão municipal responsável pela fiscalização e a forma como o Executivo acompanha o cumprimento das regras.