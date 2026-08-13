13 de agosto de 2026
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Casa do povoador sofre com pichações e vandalismo constantes

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Will Baldine/JP
Casa do Povoador, patrimônio histórico de Piracicaba, enfrenta goteiras, pichações, danos estruturais e extintores vencidos. Prefeitura promete revitalização.
Casa do Povoador, patrimônio histórico de Piracicaba, enfrenta goteiras, pichações, danos estruturais e extintores vencidos. Prefeitura promete revitalização.

A Casa do Povoador de Piracicaba (SP), um dos principais patrimônios históricos e pontos turísticos do município, apresenta sinais de deterioração e falta de manutenção. Pichações nas paredes externas, goteiras, danos no teto de madeira, rachaduras, vazamentos e equipamentos sem funcionamento estão entre os problemas encontrados no imóvel, que permanece aberto à visitação e recebe atividades culturais.

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Do lado de fora, as paredes da Casa do Povoador, considerada um dos marcos relacionados ao surgimento de Piracicaba, chamam a atenção pelas pichações e pelo desgaste da estrutura e dos acabamentos.

No interior do imóvel, a situação também preocupa. Há trechos do teto de madeira danificados, buracos e problemas nas paredes, além de vazamentos. Algumas portas não fecham corretamente e o corrimão da escada que dá acesso ao segundo piso está solto. Os bebedouros também não estão funcionando.

Extintores vencidos

Um dos pontos que mais chama atenção é relacionado à segurança contra incêndios. Os quatro extintores instalados na Casa do Povoador estavam com a validade vencida desde 2022.

Funcionários que trabalham no local relatam ainda que as chuvas provocam infiltrações e, em alguns momentos, a água chega a entrar no imóvel. Para tentar conter os efeitos das goteiras, foram improvisadas proteções com placas de papelão em alguns pontos da casa.

Apesar das condições, o espaço continua recebendo visitantes. No último domingo, (9), aproximadamente 40 pessoas passaram pelo local e registraram a visita no livro de presença.

Exposição e área externa

A Casa do Povoador também conta com exposições e acervo artístico. No entanto, a última exposição instalada no espaço foi aberta em 2025 e não foi substituída desde então.

Na área externa, a situação se estende para a trilha disponível aos visitantes. O caminho apresenta falta de manutenção e há árvores que permanecem caídas desde o temporal que atingiu Piracicaba em dezembro do ano passado.

A falta de iluminação no entorno também é apontada como um problema, especialmente por se tratar de uma área de interesse turístico e cultural.

Prefeitura prevê revitalização

Procurada sobre as condições do imóvel, a Prefeitura de Piracicaba informou que existe um projeto de revitalização para a região da Casa do Povoador. A proposta, já aprovada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac), prevê melhorias urbanísticas, paisagísticas e funcionais.

Segundo o município, o objetivo é valorizar um dos espaços mais emblemáticos de Piracicaba e ampliar as condições de uso, convivência, lazer e visitação.

A Secretaria Municipal de Cultura afirmou ainda que mantém atenção permanente aos equipamentos culturais e aos espaços de relevância histórica e simbólica para a memória da cidade.

Em julho, foi realizada uma vistoria técnica na Casa do Povoador, com a participação de engenheiros e técnicos da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. Durante a inspeção, foram levantadas as intervenções consideradas necessárias e definidos os serviços que poderão ser executados para melhorar as condições do espaço.

A Prefeitura ressaltou que, apesar dos problemas identificados, a Casa do Povoador segue aberta para visitação do público.

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