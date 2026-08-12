Com as eleições de 2026 se aproximando, os salários das principais autoridades do país também entram em discussão. Os valores recebidos pelo presidente da República, deputados federais, senadores e ministros são definidos por lei e seguem o teto constitucional do funcionalismo público.
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Atualmente, o salário bruto dessas autoridades é de R$ 46.366,19 por mês, valor correspondente ao teto do funcionalismo público. Como regra geral, nenhum servidor pode receber remuneração superior a esse limite.
Presidente da República
O presidente da República recebe R$ 46.366,19 de salário bruto mensal. Apesar de ser o cargo mais alto do Poder Executivo, a remuneração é igual à recebida pelos deputados federais e senadores.
Deputados federais
Os 513 deputados federais também recebem R$ 46.366,19 por mês.
Além do salário, os parlamentares têm acesso a recursos destinados ao exercício do mandato, como verba de gabinete e cota parlamentar. Esses valores não são considerados salário e devem ser utilizados para despesas relacionadas à atividade parlamentar.
Senadores
Os 81 senadores recebem o mesmo valor: R$ 46.366,19 de salário bruto mensal.
Assim como os deputados, os senadores também contam com verba de gabinete e cota parlamentar para despesas relacionadas ao exercício do mandato. Esses recursos não fazem parte da remuneração pessoal do parlamentar.
Ministros do STF e ministros de Estado
Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) também recebem R$ 46.366,19 por mês, seguindo o teto constitucional.
O mesmo valor é pago aos 38 ministros de Estado, que integram a estrutura do governo federal.
Existem casos acima do teto?
Embora o teto constitucional estabeleça um limite para os salários do funcionalismo público, existem situações específicas que podem resultar em pagamentos acima desse valor.
São as chamadas exceções ao teto, que podem ocorrer, por exemplo, quando há acúmulo permitido de determinadas remunerações, como aposentadoria e salário decorrente do exercício de outro cargo.
Por isso, os valores apresentados consideram apenas os salários brutos previstos para cada cargo, sem incluir essas situações excepcionais.
Assim, presidente da República, deputados federais, senadores, ministros do STF e ministros de Estado têm como referência salarial o mesmo teto de R$ 46.366,19 mensais.