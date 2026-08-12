Com as eleições de 2026 se aproximando, os salários das principais autoridades do país também entram em discussão. Os valores recebidos pelo presidente da República, deputados federais, senadores e ministros são definidos por lei e seguem o teto constitucional do funcionalismo público.

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Atualmente, o salário bruto dessas autoridades é de R$ 46.366,19 por mês, valor correspondente ao teto do funcionalismo público. Como regra geral, nenhum servidor pode receber remuneração superior a esse limite.