Durante a sessão, o parlamentar questionou o uso de linguagem neutra no material de divulgação do evento e cobrou do secretário a fiscalização dos conteúdos publicados nos canais oficiais da Secretaria de Cultura.

O vereador Renan Paes (PL) usou a Tribuna da Câmara Municipal de Piracicaba na última quinta-feira, (06), para criticar o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, e a equipe da pasta por causa de uma publicação feita nas redes sociais sobre a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que foi realizada no último domingo (9).

Ao comentar o post, Renan Paes citou um trecho da publicação que utilizava as formas “todas, todos e todes juntas, juntes e juntas”.

Renan disse: “Ou os caras da Secretaria não sabem escrever, ou o secretário não sabe fiscalizar o que está sendo escrito, o que vai ser publicado na rede social da Secretaria de Cultura, ou não sei o que está acontecendo”, afirmou.

O vereador também defendeu que a publicação fosse retirada da página da Secretaria de Cultura e afirmou que o uso da linguagem neutra contrariaria a legislação federal.