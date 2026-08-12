O vereador Renan Paes (PL) usou a Tribuna da Câmara Municipal de Piracicaba na última quinta-feira, (06), para criticar o secretário de Cultura, Carlos Beltrame, e a equipe da pasta por causa de uma publicação feita nas redes sociais sobre a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que foi realizada no último domingo (9).
Durante a sessão, o parlamentar questionou o uso de linguagem neutra no material de divulgação do evento e cobrou do secretário a fiscalização dos conteúdos publicados nos canais oficiais da Secretaria de Cultura.
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Crítica à publicação
Ao comentar o post, Renan Paes citou um trecho da publicação que utilizava as formas “todas, todos e todes juntas, juntes e juntas”.
Renan disse: “Ou os caras da Secretaria não sabem escrever, ou o secretário não sabe fiscalizar o que está sendo escrito, o que vai ser publicado na rede social da Secretaria de Cultura, ou não sei o que está acontecendo”, afirmou.
O vereador também defendeu que a publicação fosse retirada da página da Secretaria de Cultura e afirmou que o uso da linguagem neutra contrariaria a legislação federal.
Lei citada pelo vereador
Durante o discurso, Paes mencionou a Lei Federal nº 15.263/2025, citada por ele como uma norma que proíbe o uso de linguagem neutra na administração pública.
“Eu solicito a retirada desta porcaria aí lá no site, na página da Secretaria de Cultura, e dizer que eles estão contrariando a lei federal número 15.263, de 15 de novembro de 2025”, disse.
O parlamentar também afirmou: "Essa cidade aqui é de maioria conservadora e que sabe escrever, é uma cidade de gente inteligente, não é de gente burra, não, tá? Então vocês que querem matar a gramática, vocês vão matar a gramática em outra cidade, não aqui no município de Piracicaba.
Vereador diz não ser contra homossexuais
Durante o pronunciamento, Renan Paes afirmou que suas críticas não eram direcionadas à população homossexual, mas ao que chamou de militância.
“E eu não tô falando de homossexual, não. Tô falando de militante, porque eu tenho um monte de amigo e parente homossexual que trabalha e não fica militando, inventando historinha e querendo matar a gramática”, afirmou.
Ao final, o vereador voltou a cobrar o secretário Carlos Beltrame para que acompanhe os conteúdos publicados pela pasta.
“Então secretário de Cultura, o senhor tome cuidado com as coisas que o senhor anda publicando na página. O senhor tome cuidado e fiscalize, que essa é sua função, fiscalizar o que é publicado na página da Secretaria de Cultura. Faça o seu trabalho direito, porque o pessoal que trabalha com o senhor não tá fazendo”, finalizou.
Parada do Orgulho LGBTQIAPN+
A Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ foi realizada em Piracicaba no domingo (9). A Secretaria de Cultura divulgou informações sobre o evento em seus canais oficiais nas redes sociais.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota disse: "A Superintendência de Comunicação da Prefeitura informa que a Secretaria de Cultura foi orientada e procedeu a retirada do material. Esclarece ainda que o material não foi elaborado pela Secretaria, nem pela referida Superintendência e que todas as pastas foram orientadas sobre a observância da legislação citada e outras".
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