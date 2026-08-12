São Paulo está em alerta para o sarampo após o registro de 23 casos confirmados da doença. O Estado é atualmente o único do país com surto ativo, segundo o Ministério da Saúde. Diante do avanço dos registros, a vacinação volta ao centro das estratégias para evitar a circulação do vírus e proteger a população.

Na região de Piracicaba, não há casos confirmados de sarampo em 2026 entre os municípios consultados. Apesar disso, a cobertura vacinal ainda está abaixo dos 95% recomendados pelo Ministério da Saúde. Em Piracicaba, 93,11% do público-alvo recebeu a primeira dose da Tríplice Viral, enquanto a segunda chegou a 77,04%. Além de Piracicaba, Limeira, Santa Bárbara d'Oeste, São Pedro e Capivari não registraram casos confirmados de sarampo em 2026. Os índices de vacinação, porém, variam entre os municípios e permanecem abaixo da meta de 95% nas doses informadas.

A vacina protege contra sarampo, caxumba e rubéola e faz parte do calendário de vacinação de rotina. Quem não sabe se recebeu as doses necessárias ou está com o esquema incompleto pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com a caderneta para conferir a situação.