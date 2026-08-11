11 de agosto de 2026
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Veja o que fazer para evitar escorpiões dentro de casa

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Prefeitura de Piracicaba
O escorpião-amarelo é uma das espécies de maior risco e pode provocar acidentes graves, especialmente em crianças.
O escorpião-amarelo é uma das espécies de maior risco e pode provocar acidentes graves, especialmente em crianças.

Encontrar um escorpião dentro de casa pode causar preocupação, principalmente em uma cidade que registra centenas de acidentes todos os anos. Em Piracicaba, foram 1.174 acidentes com escorpiões entre janeiro e outubro de 2025, segundo dados da Vigilância Epidemiológica. Em 2024, foram 1.240 ocorrências e, em 2023, 1.458, ano em que houve um óbito.

O aparecimento desses animais dentro das residências está relacionado principalmente à oferta de abrigo e alimento. Segundo o professor de Biologia do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Fabrício Escarlate, o escorpião-amarelo se adaptou aos ambientes urbanos e encontra nas cidades condições favoráveis para sobreviver. "Quando desmatamos uma área e construímos casas, acabamos criando condições favoráveis para que ele encontre abrigo, alimento e se prolifere", explica o especialista.

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Onde os escorpiões se escondem?

Frestas, rachaduras, buracos em paredes e pisos, pilhas de madeira, telhas, tijolos, entulho e materiais de construção estão entre os locais que podem servir de abrigo para os escorpiões. De acordo com Escarlate, esses espaços oferecem proteção e condições adequadas para a sobrevivência dos animais. No ambiente urbano, eles também podem aparecer em caixas de gordura, fossas, redes de esgoto e galerias subterrâneas.

Outro fator de atenção é a presença de baratas. Os insetos estão entre as principais fontes de alimento dos escorpiões e, por isso, ambientes com infestação podem favorecer a permanência desses animais.

A entrada pelos sistemas de esgoto é um dos pontos que merecem cuidado dentro das residências. Por isso, a Prefeitura de Piracicaba recomenda a instalação de ralos com sistema abre-fecha e a vedação de soleiras e frestas que possam permitir a passagem dos animais. Também é importante evitar o acúmulo de objetos no chão e verificar roupas, toalhas, calçados e roupas de cama antes do uso, principalmente quando ficam armazenados ou pouco utilizados.

O que fazer para evitar escorpiões?

Algumas medidas simples ajudam a reduzir os esconderijos e a oferta de alimento:

  • Mantenha quintais, jardins e áreas externas limpos;
  • Retire entulho, folhas acumuladas e restos de materiais;
  • Evite guardar tijolos, telhas e madeiras diretamente no chão;
  • Vede frestas, rachaduras e buracos em paredes e pisos;
  • Instale telas ou ralos com sistema de fechamento;
  • Vede soleiras de portas;
  • Mantenha caixas de gordura e outros pontos de esgoto protegidos;
  • Controle a presença de baratas;
  • Examine roupas e calçados antes de utilizá-los;
  • Evite deixar objetos acumulados em locais escuros e pouco movimentados.

A organização do ambiente não elimina completamente a possibilidade de aparecimento de escorpiões, mas reduz os locais disponíveis para abrigo e facilita a identificação dos animais.

Segundo o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Piracicaba, o uso de inseticidas não é recomendado como estratégia de controle de escorpiões. O produto pode desalojar o animal de seu esconderijo e fazê-lo circular por outros locais, aumentando a possibilidade de contato com pessoas. O controle das baratas, por outro lado, é uma medida importante, já que esses insetos fazem parte da alimentação dos escorpiões.

O que fazer ao encontrar um escorpião?

A recomendação é não tentar pegar o animal com as mãos. Caso seja necessário removê-lo, o ideal é acionar o serviço responsável pelo controle de zoonoses do município. Em Piracicaba, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) oferece orientações e recebe solicitações pelo SIP 156. O serviço também pode ser acionado para situações relacionadas à presença de animais sinantrópicos.

O CCZ também realiza ações educativas. Em julho de 2026, equipes do órgão e do Núcleo de Educação em Urgências estiveram em uma escola rural de Ibitiruna para orientar professores e famílias sobre prevenção de acidentes com animais peçonhentos.

Em caso de acidente, a orientação é lavar o local com água e sabão e procurar atendimento médico o mais rapidamente possível. Não devem ser aplicados produtos ou substâncias caseiras sobre a região atingida. Crianças de até 10 anos precisam de atenção especial, pois podem apresentar quadros mais graves. Em Piracicaba, a Santa Casa e a UPA Vila Cristina são referências para atendimento de acidentes com escorpiões e possuem soro antiescorpiônico.

Entre os sintomas que podem surgir estão dor intensa no local da picada, vômitos e alterações no estado geral. Diante de qualquer acidente, a recomendação é buscar atendimento sem demora.

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