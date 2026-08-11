O aparecimento desses animais dentro das residências está relacionado principalmente à oferta de abrigo e alimento. Segundo o professor de Biologia do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Fabrício Escarlate, o escorpião-amarelo se adaptou aos ambientes urbanos e encontra nas cidades condições favoráveis para sobreviver. "Quando desmatamos uma área e construímos casas, acabamos criando condições favoráveis para que ele encontre abrigo, alimento e se prolifere", explica o especialista.

Encontrar um escorpião dentro de casa pode causar preocupação, principalmente em uma cidade que registra centenas de acidentes todos os anos. Em Piracicaba, foram 1.174 acidentes com escorpiões entre janeiro e outubro de 2025, segundo dados da Vigilância Epidemiológica. Em 2024, foram 1.240 ocorrências e, em 2023, 1.458, ano em que houve um óbito.

Frestas, rachaduras, buracos em paredes e pisos, pilhas de madeira, telhas, tijolos, entulho e materiais de construção estão entre os locais que podem servir de abrigo para os escorpiões. De acordo com Escarlate, esses espaços oferecem proteção e condições adequadas para a sobrevivência dos animais. No ambiente urbano, eles também podem aparecer em caixas de gordura, fossas, redes de esgoto e galerias subterrâneas.

Outro fator de atenção é a presença de baratas. Os insetos estão entre as principais fontes de alimento dos escorpiões e, por isso, ambientes com infestação podem favorecer a permanência desses animais.

A entrada pelos sistemas de esgoto é um dos pontos que merecem cuidado dentro das residências. Por isso, a Prefeitura de Piracicaba recomenda a instalação de ralos com sistema abre-fecha e a vedação de soleiras e frestas que possam permitir a passagem dos animais. Também é importante evitar o acúmulo de objetos no chão e verificar roupas, toalhas, calçados e roupas de cama antes do uso, principalmente quando ficam armazenados ou pouco utilizados.

O que fazer para evitar escorpiões?