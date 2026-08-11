A mostra foi concebida para apresentar aproximadamente 40 trabalhos da artista em ambientes digitais, permitindo que o público observe detalhes das pinturas em dimensões muito maiores do que as encontradas em uma exposição tradicional. Entre as obras escolhidas estão “Abaporu”, “Antropofagia”, “Operários”, “A Cuca” e “O Sono”.

Quem passar pela Avenida Paulista a partir deste sábado (15) terá uma nova opção de passeio cultural. O Conjunto Nacional recebe a exposição imersiva “O Brasil de Tarsila”, atração que transforma pinturas de Tarsila do Amaral em uma experiência de grande escala, com projeções, som, recursos interativos e elementos sensoriais. A abertura também marca a estreia do Nubank Arte Lab, novo espaço dedicado a experiências de arte e tecnologia em São Paulo.

A experiência percorre mais de dez ambientes e utiliza projeções em 360 graus para criar uma relação diferente entre o visitante e as obras. A trilha sonora acompanha o percurso, enquanto recursos interativos e aromas acrescentam outras camadas à visita, fazendo com que a exposição vá além da observação das pinturas.

Também entram no roteiro trabalhos como “São Paulo”, “Religião Brasileira” e o autorretrato em que Tarsila aparece usando o casaco vermelho que marcou sua passagem por Paris. Desenhos e registros de viagens ajudam a ampliar o panorama apresentado ao público e a mostrar referências que fizeram parte da produção da artista.

A proposta foi pensada para diferentes faixas etárias, com recursos que podem aproximar crianças e jovens da arte brasileira. A curadoria reúne Paola do Amaral Montenegro, ligada à gestão do legado da artista, e a pesquisadora Juliana Miraldi, que trabalhou na construção conceitual da exposição.

Um novo espaço na Paulista