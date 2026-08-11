Quem passar pela Avenida Paulista a partir deste sábado (15) terá uma nova opção de passeio cultural. O Conjunto Nacional recebe a exposição imersiva “O Brasil de Tarsila”, atração que transforma pinturas de Tarsila do Amaral em uma experiência de grande escala, com projeções, som, recursos interativos e elementos sensoriais. A abertura também marca a estreia do Nubank Arte Lab, novo espaço dedicado a experiências de arte e tecnologia em São Paulo.
A mostra foi concebida para apresentar aproximadamente 40 trabalhos da artista em ambientes digitais, permitindo que o público observe detalhes das pinturas em dimensões muito maiores do que as encontradas em uma exposição tradicional. Entre as obras escolhidas estão “Abaporu”, “Antropofagia”, “Operários”, “A Cuca” e “O Sono”.
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Obras que saem da tela
A experiência percorre mais de dez ambientes e utiliza projeções em 360 graus para criar uma relação diferente entre o visitante e as obras. A trilha sonora acompanha o percurso, enquanto recursos interativos e aromas acrescentam outras camadas à visita, fazendo com que a exposição vá além da observação das pinturas.
Também entram no roteiro trabalhos como “São Paulo”, “Religião Brasileira” e o autorretrato em que Tarsila aparece usando o casaco vermelho que marcou sua passagem por Paris. Desenhos e registros de viagens ajudam a ampliar o panorama apresentado ao público e a mostrar referências que fizeram parte da produção da artista.
A proposta foi pensada para diferentes faixas etárias, com recursos que podem aproximar crianças e jovens da arte brasileira. A curadoria reúne Paola do Amaral Montenegro, ligada à gestão do legado da artista, e a pesquisadora Juliana Miraldi, que trabalhou na construção conceitual da exposição.
Um novo espaço na Paulista
A exposição também inaugura o Nubank Arte Lab, instalado no primeiro andar do Conjunto Nacional. O espaço ocupa 2.700 metros quadrados e foi criado para receber exposições, instalações, eventos e uma programação cultural permanente, com área gastronômica e loja.
A escolha de Tarsila para a abertura coincide com os 140 anos do nascimento da artista, celebrados em 2026. Nascida em Capivari, no interior paulista, em 1886, ela estudou em São Paulo, Barcelona e Paris e se tornou um dos nomes mais conhecidos do modernismo brasileiro. Sua produção inclui obras que ajudaram a construir uma representação singular de paisagens, personagens e referências culturais do país.
Para quem pretende visitar, o Nubank Arte Lab funciona de quarta a segunda, das 10h às 22h, com fechamento às terças-feiras. Os ingressos da mostra custam R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada de sexta a domingo e feriados, enquanto às segundas, quartas e quintas os valores são de R$ 80 e R$ 40, respectivamente. Clientes Nubank têm desconto de 35%, segundo o espaço. A programação atualmente divulgada indica a temporada até 15 de fevereiro de 2027.