A 19ª Ação de Empregabilidade será realizada no dia 18 de agosto, em Piracicaba, com o objetivo de aproximar pessoas que estão em busca de trabalho de empresas e oportunidades disponíveis. O evento acontece das 18h às 20h, na Paróquia São Pedro, localizada na Avenida Francisco de Souza, 607, no bairro São Luiz. A iniciativa é promovida pelo vereador André Bandeira e tem participação gratuita. Para participar, é necessário realizar a inscrição antecipadamente pelo WhatsApp (19) 99925-2213.
Os candidatos devem chegar no horário e levar um currículo atualizado, de preferência com mais de uma cópia impressa. O material poderá ser apresentado durante o atendimento, facilitando o contato com possíveis empregadores e o acesso às oportunidades. Ao chegar à 19ª edição, a ação mantém a proposta de criar uma ponte entre quem está contratando e quem procura uma colocação no mercado de trabalho. A organização também incentiva que a informação seja compartilhada com familiares, amigos e conhecidos que estejam procurando emprego.
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A proposta já tem um histórico de participação expressiva na cidade. Em abril deste ano, a 16ª edição reuniu um público estimado em mais de 500 pessoas e contou com empresas parceiras que disponibilizaram vagas e realizaram atendimentos diretamente aos candidatos. Segundo informações divulgadas pela Câmara de Piracicaba, o formato permite um contato mais próximo entre recrutadores e profissionais que buscam inserção ou recolocação no mercado.
Nas edições anteriores, a ação também recebeu públicos ainda maiores. A 10ª edição, realizada em julho de 2025, reuniu mais de 2 mil pessoas e contou com a participação de mais de 40 empresas e consultorias de recrutamento, com oportunidades para diferentes perfis, incluindo jovens em busca do primeiro emprego, pessoas com deficiência, profissionais com mais de 40 anos e candidatos a vagas de estágio e aprendizagem.
Serviço
19ª Ação de Empregabilidade
Data: 18 de agosto
Horário: das 18h às 20h
Local: Paróquia São Pedro
Endereço: Avenida Francisco de Souza, 607, São Luiz, Piracicaba
Inscrição: gratuita pelo WhatsApp (19) 99925-2213
Recomendação: levar currículo atualizado, preferencialmente com cópias impressas