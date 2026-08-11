11 de agosto de 2026
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OPORTUNIDADE

19ª Ação de Empregabilidade oferece oportunidades em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Evento gratuito em Piracicaba conecta profissionais a empresas e pode abrir portas para quem busca uma nova colocação.
Evento gratuito em Piracicaba conecta profissionais a empresas e pode abrir portas para quem busca uma nova colocação.

A 19ª Ação de Empregabilidade será realizada no dia 18 de agosto, em Piracicaba, com o objetivo de aproximar pessoas que estão em busca de trabalho de empresas e oportunidades disponíveis. O evento acontece das 18h às 20h, na Paróquia São Pedro, localizada na Avenida Francisco de Souza, 607, no bairro São Luiz. A iniciativa é promovida pelo vereador André Bandeira e tem participação gratuita. Para participar, é necessário realizar a inscrição antecipadamente pelo WhatsApp (19) 99925-2213.

Os candidatos devem chegar no horário e levar um currículo atualizado, de preferência com mais de uma cópia impressa. O material poderá ser apresentado durante o atendimento, facilitando o contato com possíveis empregadores e o acesso às oportunidades. Ao chegar à 19ª edição, a ação mantém a proposta de criar uma ponte entre quem está contratando e quem procura uma colocação no mercado de trabalho. A organização também incentiva que a informação seja compartilhada com familiares, amigos e conhecidos que estejam procurando emprego.

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A proposta já tem um histórico de participação expressiva na cidade. Em abril deste ano, a 16ª edição reuniu um público estimado em mais de 500 pessoas e contou com empresas parceiras que disponibilizaram vagas e realizaram atendimentos diretamente aos candidatos. Segundo informações divulgadas pela Câmara de Piracicaba, o formato permite um contato mais próximo entre recrutadores e profissionais que buscam inserção ou recolocação no mercado.

Nas edições anteriores, a ação também recebeu públicos ainda maiores. A 10ª edição, realizada em julho de 2025, reuniu mais de 2 mil pessoas e contou com a participação de mais de 40 empresas e consultorias de recrutamento, com oportunidades para diferentes perfis, incluindo jovens em busca do primeiro emprego, pessoas com deficiência, profissionais com mais de 40 anos e candidatos a vagas de estágio e aprendizagem.

Serviço

19ª Ação de Empregabilidade

Data: 18 de agosto

Horário: das 18h às 20h

Local: Paróquia São Pedro

Endereço: Avenida Francisco de Souza, 607, São Luiz, Piracicaba

Inscrição: gratuita pelo WhatsApp (19) 99925-2213

Recomendação: levar currículo atualizado, preferencialmente com cópias impressas

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