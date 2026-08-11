A 19ª Ação de Empregabilidade será realizada no dia 18 de agosto, em Piracicaba, com o objetivo de aproximar pessoas que estão em busca de trabalho de empresas e oportunidades disponíveis. O evento acontece das 18h às 20h, na Paróquia São Pedro, localizada na Avenida Francisco de Souza, 607, no bairro São Luiz. A iniciativa é promovida pelo vereador André Bandeira e tem participação gratuita. Para participar, é necessário realizar a inscrição antecipadamente pelo WhatsApp (19) 99925-2213.

Os candidatos devem chegar no horário e levar um currículo atualizado, de preferência com mais de uma cópia impressa. O material poderá ser apresentado durante o atendimento, facilitando o contato com possíveis empregadores e o acesso às oportunidades. Ao chegar à 19ª edição, a ação mantém a proposta de criar uma ponte entre quem está contratando e quem procura uma colocação no mercado de trabalho. A organização também incentiva que a informação seja compartilhada com familiares, amigos e conhecidos que estejam procurando emprego.

VEJA MAIS: