Brasileiros que sonham em passar a aposentadoria na Itália não precisam necessariamente ter cidadania italiana para viver legalmente no país. Uma das alternativas disponíveis para estrangeiros é a residência eletiva, destinada a quem possui recursos próprios suficientes para se manter no território italiano sem exercer atividade profissional.

A modalidade pode ser especialmente interessante para aposentados e pessoas que recebem rendimentos de forma regular, como aposentadorias, pensões, aluguéis ou outros ganhos patrimoniais. O ponto principal é demonstrar que a manutenção financeira não dependerá de um emprego na Itália.

Entre os requisitos está a comprovação de recursos considerados suficientes pelas autoridades italianas. Como referência, orientações consulares italianas utilizam patamar em torno de € 31 mil por ano para o requerente — o equivalente a aproximadamente R$ 184,8 mil na cotação do euro na publicação desta matéria —, ou cerca de € 2,58 mil por mês, o que representa aproximadamente R$ 15,4 mil mensais.