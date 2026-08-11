Brasileiros que sonham em passar a aposentadoria na Itália não precisam necessariamente ter cidadania italiana para viver legalmente no país. Uma das alternativas disponíveis para estrangeiros é a residência eletiva, destinada a quem possui recursos próprios suficientes para se manter no território italiano sem exercer atividade profissional.
A modalidade pode ser especialmente interessante para aposentados e pessoas que recebem rendimentos de forma regular, como aposentadorias, pensões, aluguéis ou outros ganhos patrimoniais. O ponto principal é demonstrar que a manutenção financeira não dependerá de um emprego na Itália.
Entre os requisitos está a comprovação de recursos considerados suficientes pelas autoridades italianas. Como referência, orientações consulares italianas utilizam patamar em torno de € 31 mil por ano para o requerente — o equivalente a aproximadamente R$ 184,8 mil na cotação do euro na publicação desta matéria —, ou cerca de € 2,58 mil por mês, o que representa aproximadamente R$ 15,4 mil mensais.
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O dinheiro precisa ter origem e continuidade
Não basta simplesmente apresentar uma grande quantia guardada no banco. A análise considera a capacidade de o interessado demonstrar que possui uma fonte de recursos regular e sustentável ao longo do tempo. Por isso, aposentadorias, pensões, rendimentos imobiliários, investimentos e outras receitas recorrentes podem fazer parte da documentação apresentada.
A residência eletiva é diferente de uma autorização para trabalhar. Quem escolhe essa modalidade precisa comprovar justamente que consegue viver no país sem depender de uma atividade profissional exercida na Itália. Para quem pretende continuar trabalhando depois da mudança, outras categorias de visto podem ser mais adequadas.
Outro ponto importante envolve a moradia. O interessado precisa demonstrar que terá um local adequado para viver no país, o que pode ocorrer por meio de imóvel próprio ou de uma locação válida, conforme as exigências aplicáveis ao processo. A documentação pessoal e financeira também passa por análise consular e pode exigir comprovações adicionais.
Mudança pode incluir cônjuge e filhos
O planejamento não precisa necessariamente ser individual. Dependendo da situação, a residência eletiva também pode contemplar familiares, como cônjuge e filhos, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos para cada caso. Naturalmente, uma família maior também exige uma capacidade financeira compatível com o número de pessoas que viverão na Itália.
O procedimento começa ainda no Brasil, com a solicitação do visto nacional de longa duração, do tipo D. Depois da chegada ao país, o estrangeiro precisa cumprir as etapas necessárias para obter o permesso di soggiorno, documento que regulariza sua permanência em território italiano.
Para quem está planejando uma mudança definitiva, a diferença entre cidadania e residência é fundamental. A cidadania italiana representa o reconhecimento da nacionalidade e depende de requisitos próprios, enquanto a residência eletiva é uma alternativa migratória para quem pretende viver no país sem trabalhar e consegue comprovar condições financeiras para isso. Por isso, antes de comprar imóvel ou organizar a mudança, o ideal é verificar as exigências consulares atualizadas e avaliar qual caminho migratório corresponde ao perfil do interessado.