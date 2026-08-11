O governo ampliou as situações em que o trabalhador pode solicitar o auxílio por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença, sem precisar cumprir a carência mínima de 12 contribuições ao INSS. A mudança passou a valer em 24 de julho e incluiu a gestação de alto risco na relação.

Com a atualização, o número de doenças e condições que permitem a dispensa da carência chegou a 18. A alteração foi estabelecida por portaria assinada pelos ministérios da Previdência Social e da Saúde e publicada no Diário Oficial da União.

A dispensa das contribuições, porém, não significa concessão automática do benefício. O segurado ainda precisa ter qualidade de segurado e comprovar, por meio de avaliação médica, que está temporariamente incapaz de exercer sua atividade profissional.