Mais de R$ 5,1 bilhões ainda podem ser resgatados por brasileiros que possuem valores registrados no Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central. O montante inclui R$ 3,7 bilhões destinados a pessoas físicas e outros R$ 1,4 bilhão relacionados a empresas.
O sistema permite verificar gratuitamente se existe algum recurso disponível em nome de uma pessoa ou empresa. Os valores podem ter diferentes origens, incluindo contas bancárias, administradoras de consórcios, cooperativas e outras instituições financeiras.
Até junho deste ano, segundo as estatísticas do Banco Central, R$ 15,8 bilhões já haviam sido devolvidos aos beneficiários. A existência de recursos ainda disponíveis faz com que a consulta seja uma oportunidade para quem nunca verificou o próprio CPF ou não se lembra de ter algum valor pendente.
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Seu CPF pode esconder uma surpresa
A consulta é aberta para pessoas físicas e jurídicas e pode indicar a existência de recursos que permaneceram em instituições financeiras após diferentes situações. Entre os casos estão contas encerradas ou outros relacionamentos financeiros que deixaram algum saldo disponível para devolução.
Para saber se há dinheiro em seu nome, o primeiro passo é acessar o Sistema Valores a Receber do Banco Central. Na consulta, a pessoa física deve informar o CPF e a data de nascimento, enquanto empresas utilizam o CNPJ e os dados solicitados pelo sistema.
Se houver algum recurso, a plataforma apresenta o valor disponível e informações sobre a instituição responsável. A partir daí, o próprio sistema orienta sobre os procedimentos necessários para solicitar a devolução do dinheiro.
Consulta é gratuita; atenção aos golpes
O serviço do Banco Central não cobra nenhuma taxa para a consulta. Por isso, o consumidor não precisa contratar intermediários para descobrir se possui valores disponíveis ou para ter acesso às informações apresentadas pelo sistema.
O Banco Central também orienta que o cidadão tenha cuidado com mensagens que prometem liberar dinheiro esquecido mediante pagamento, envio de dados ou acesso a links recebidos por aplicativos. A recomendação é utilizar somente os canais oficiais da instituição.
A consulta pode ser feita diretamente pelo Sistema Valores a Receber, serviço oficial do Banco Central. Além de verificar a existência de recursos, o cidadão consegue identificar a instituição responsável e seguir as orientações para recuperar o valor, quando houver dinheiro disponível.