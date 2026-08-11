Mais de R$ 5,1 bilhões ainda podem ser resgatados por brasileiros que possuem valores registrados no Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central. O montante inclui R$ 3,7 bilhões destinados a pessoas físicas e outros R$ 1,4 bilhão relacionados a empresas.

O sistema permite verificar gratuitamente se existe algum recurso disponível em nome de uma pessoa ou empresa. Os valores podem ter diferentes origens, incluindo contas bancárias, administradoras de consórcios, cooperativas e outras instituições financeiras.

Até junho deste ano, segundo as estatísticas do Banco Central, R$ 15,8 bilhões já haviam sido devolvidos aos beneficiários. A existência de recursos ainda disponíveis faz com que a consulta seja uma oportunidade para quem nunca verificou o próprio CPF ou não se lembra de ter algum valor pendente.