A Prefeitura de Piracicaba, por meio do Procon, iniciou nesta terça-feira (11) uma ação de fiscalização em estabelecimentos comerciais dos setores de agropecuárias e pet shops do município. A operação segue até o dia 21 de agosto e tem como objetivo verificar o cumprimento das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Durante as fiscalizações, as equipes verificam a exposição dos preços, a validade dos produtos comercializados e as informações fornecidas aos consumidores sobre serviços destinados a animais domésticos, como banho e tosa.

De acordo com o Procon, os preços dos produtos e serviços devem ser apresentados de forma visível e ostensiva. A regra também se aplica a produtos expostos em vitrines, áreas internas e locais altos, mesmo quando estão fora do alcance direto do consumidor.