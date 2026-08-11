Um casal foi preso nesta segunda-feira (10), suspeito de furtar uma bolsa com equipamentos fotográficos avaliados em aproximadamente R$ 20 mil, em Piracicaba. O crime aconteceu na última sexta-feira (7), na Rua Moraes Barros, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos deixaram o local logo após o furto em um carro de aplicativo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla aguardava a chegada do veículo e, posteriormente, entrava no automóvel.

Suspeitos foram encontrados em Americana

As investigações apontaram que o casal estava em Piracicaba no dia do crime e se deslocou para Americana (SP) no dia seguinte. Os dois foram localizados no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima durante a manhã desta segunda-feira.