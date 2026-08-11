11 de agosto de 2026
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EM PIRACICABA

Casal é preso após furto de R$ 20 mil em equipamentos

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Um casal foi preso nesta segunda-feira (10), suspeito de furtar uma bolsa com equipamentos fotográficos avaliados em aproximadamente R$ 20 mil, em Piracicaba (SP).
Um casal foi preso nesta segunda-feira (10), suspeito de furtar uma bolsa com equipamentos fotográficos avaliados em aproximadamente R$ 20 mil, em Piracicaba (SP).

Um casal foi preso nesta segunda-feira (10), suspeito de furtar uma bolsa com equipamentos fotográficos avaliados em aproximadamente R$ 20 mil, em Piracicaba. O crime aconteceu na última sexta-feira (7), na Rua Moraes Barros, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos deixaram o local logo após o furto em um carro de aplicativo. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a dupla aguardava a chegada do veículo e, posteriormente, entrava no automóvel.

Suspeitos foram encontrados em Americana

As investigações apontaram que o casal estava em Piracicaba no dia do crime e se deslocou para Americana (SP) no dia seguinte. Os dois foram localizados no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima durante a manhã desta segunda-feira.

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De acordo com a Polícia Civil, a dupla confessou a participação no furto e entregou os equipamentos aos policiais. Os objetos foram apreendidos e posteriormente devolvidos à vítima.

Entre os materiais recuperados estavam uma câmera fotográfica profissional, duas lentes profissionais, além de outros equipamentos e acessórios utilizados para fotografia.

Equipamentos foram devolvidos à vítima

Após a localização do casal, os suspeitos foram encaminhados à sede da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba. No local, as confissões foram formalizadas.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto e segue sob investigação.

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