Uma discussão entre duas adolescentes dentro de uma sala de aula terminou em violência na manhã desta segunda-feira (10), em uma escola estadual de São José do Rio Preto. Durante o confronto, uma estudante de 15 anos foi atingida por golpes de faca na região da cabeça e precisou ser socorrida por equipes de emergência.
O caso aconteceu na Escola Estadual Professor Antônio de Barros Serra e mobilizou a Polícia Militar logo nas primeiras horas do dia. A ocorrência provocou preocupação entre alunos, familiares e profissionais da unidade de ensino. A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto. Até a última atualização do caso, não haviam sido divulgadas informações sobre seu estado de saúde.
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Confusão começou dentro da escola
De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a agressão ocorreu após um desentendimento entre as duas estudantes. A jovem de 17 anos apontada como autora do ataque foi conduzida para a delegacia, onde o caso passou a ser analisado pelas autoridades.
As circunstâncias que motivaram a briga ainda deverão ser esclarecidas durante a investigação. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes de São José do Rio Preto, responsável pelos procedimentos iniciais. O episódio chamou atenção por ter acontecido dentro do ambiente escolar e durante o período de aulas, situação que exigiu a atuação imediata de funcionários da escola e das forças de segurança.
Escola adota medidas após o ataque
Após o ocorrido, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que a estudante envolvida na agressão foi afastada preventivamente da instituição. A pasta também comunicou que a direção da escola acompanha o caso junto à Unidade Regional de Ensino.
Como parte das medidas adotadas, a unidade disponibilizou atendimento psicológico para as estudantes por meio do programa Psicólogos nas Escolas. O objetivo é oferecer suporte emocional diante do impacto causado pela ocorrência. Além disso, está prevista para esta semana uma ação do programa Conviva-SP, voltada ao fortalecimento da convivência escolar e à promoção de uma cultura de paz entre os alunos. O Conselho Escolar também deverá se reunir para avaliar o episódio e definir os próximos encaminhamentos.