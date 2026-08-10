O caso aconteceu na Escola Estadual Professor Antônio de Barros Serra e mobilizou a Polícia Militar logo nas primeiras horas do dia. A ocorrência provocou preocupação entre alunos, familiares e profissionais da unidade de ensino. A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto. Até a última atualização do caso, não haviam sido divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

Uma discussão entre duas adolescentes dentro de uma sala de aula terminou em violência na manhã desta segunda-feira (10), em uma escola estadual de São José do Rio Preto. Durante o confronto, uma estudante de 15 anos foi atingida por golpes de faca na região da cabeça e precisou ser socorrida por equipes de emergência.

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, a agressão ocorreu após um desentendimento entre as duas estudantes. A jovem de 17 anos apontada como autora do ataque foi conduzida para a delegacia, onde o caso passou a ser analisado pelas autoridades.

As circunstâncias que motivaram a briga ainda deverão ser esclarecidas durante a investigação. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes de São José do Rio Preto, responsável pelos procedimentos iniciais. O episódio chamou atenção por ter acontecido dentro do ambiente escolar e durante o período de aulas, situação que exigiu a atuação imediata de funcionários da escola e das forças de segurança.

Escola adota medidas após o ataque

Após o ocorrido, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que a estudante envolvida na agressão foi afastada preventivamente da instituição. A pasta também comunicou que a direção da escola acompanha o caso junto à Unidade Regional de Ensino.