Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçou a proteção de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) diante de empréstimos cuja contratação não consegue ser devidamente comprovada. O entendimento abriu caminho para a anulação de contratos e a devolução de valores descontados quando não são cumpridas as formalidades exigidas pela legislação.

O caso analisado pela Terceira Turma envolveu uma pessoa analfabeta que contestou operações bancárias realizadas em seu nome. Entre elas estavam contratos de empréstimo, cartão de crédito, cheque especial e cobranças de tarifas.

Ao avaliar o processo, os ministros concluíram que o simples uso de cartão com chip e senha em um caixa eletrônico não era suficiente para comprovar que o consumidor havia compreendido e autorizado os contratos. Com a anulação das operações questionadas, a Justiça também determinou a restituição dos valores cobrados, considerando no acerto as quantias que eventualmente tenham sido disponibilizadas pelo banco.