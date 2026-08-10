10 de agosto de 2026
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DICA

Veja como evitar que o WhatsApp encha a memória do seu celular

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vídeos enviados em grupos estão entre os conteúdos que mais podem pesar no armazenamento do celular.
Vídeos enviados em grupos estão entre os conteúdos que mais podem pesar no armazenamento do celular.

Quem participa de muitos grupos no WhatsApp pode perceber que a memória do celular começa a diminuir sem que tenha instalado novos aplicativos ou baixado arquivos de propósito. Fotos, vídeos, áudios e documentos recebidos nas conversas podem ocupar bastante espaço ao longo do tempo.

A boa notícia é que o próprio WhatsApp oferece ferramentas para identificar os conteúdos mais pesados e controlar o que é baixado automaticamente. Com alguns ajustes, é possível evitar o acúmulo e manter mais espaço disponível no aparelho.

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Encontre o que está ocupando espaço

O primeiro passo é descobrir quais arquivos estão consumindo mais armazenamento. No WhatsApp, acesse as configurações e entre em Armazenamento e dados. Em seguida, toque em Gerenciar armazenamento.

Nessa área, o aplicativo reúne informações sobre os conteúdos armazenados e facilita a localização dos arquivos maiores. A ferramenta é especialmente útil para quem participa de grupos movimentados, nos quais vídeos, imagens e documentos podem se acumular rapidamente.

Depois de identificar o que não é mais necessário, o usuário pode selecionar os arquivos e excluí-los. A limpeza pode ser feita de maneira seletiva, sem a necessidade de apagar uma conversa inteira junto com o histórico de mensagens.

Controle os downloads automáticos

Para evitar que o armazenamento volte a ficar cheio pouco tempo depois, também é importante revisar o download automático de mídias. A opção fica no próprio menu Armazenamento e dados e permite definir quais tipos de arquivos serão baixados automaticamente em diferentes conexões.

Uma alternativa é restringir principalmente o download automático de vídeos, que costumam ocupar mais espaço. Assim, o arquivo só será armazenado no aparelho quando o usuário decidir baixá-lo, reduzindo o acúmulo causado por conteúdos enviados em grupos.

Também vale verificar se as mídias recebidas estão sendo salvas automaticamente na galeria do celular. Fazer uma revisão periódica dos grupos e acessar o Gerenciar armazenamento uma vez por mês ajuda a manter o espaço sob controle e evita que arquivos esquecidos ocupem memória por muito tempo.

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