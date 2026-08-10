Quem participa de muitos grupos no WhatsApp pode perceber que a memória do celular começa a diminuir sem que tenha instalado novos aplicativos ou baixado arquivos de propósito. Fotos, vídeos, áudios e documentos recebidos nas conversas podem ocupar bastante espaço ao longo do tempo.
A boa notícia é que o próprio WhatsApp oferece ferramentas para identificar os conteúdos mais pesados e controlar o que é baixado automaticamente. Com alguns ajustes, é possível evitar o acúmulo e manter mais espaço disponível no aparelho.
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Encontre o que está ocupando espaço
O primeiro passo é descobrir quais arquivos estão consumindo mais armazenamento. No WhatsApp, acesse as configurações e entre em Armazenamento e dados. Em seguida, toque em Gerenciar armazenamento.
Nessa área, o aplicativo reúne informações sobre os conteúdos armazenados e facilita a localização dos arquivos maiores. A ferramenta é especialmente útil para quem participa de grupos movimentados, nos quais vídeos, imagens e documentos podem se acumular rapidamente.
Depois de identificar o que não é mais necessário, o usuário pode selecionar os arquivos e excluí-los. A limpeza pode ser feita de maneira seletiva, sem a necessidade de apagar uma conversa inteira junto com o histórico de mensagens.
Controle os downloads automáticos
Para evitar que o armazenamento volte a ficar cheio pouco tempo depois, também é importante revisar o download automático de mídias. A opção fica no próprio menu Armazenamento e dados e permite definir quais tipos de arquivos serão baixados automaticamente em diferentes conexões.
Uma alternativa é restringir principalmente o download automático de vídeos, que costumam ocupar mais espaço. Assim, o arquivo só será armazenado no aparelho quando o usuário decidir baixá-lo, reduzindo o acúmulo causado por conteúdos enviados em grupos.
Também vale verificar se as mídias recebidas estão sendo salvas automaticamente na galeria do celular. Fazer uma revisão periódica dos grupos e acessar o Gerenciar armazenamento uma vez por mês ajuda a manter o espaço sob controle e evita que arquivos esquecidos ocupem memória por muito tempo.