A boa notícia é que o próprio WhatsApp oferece ferramentas para identificar os conteúdos mais pesados e controlar o que é baixado automaticamente. Com alguns ajustes, é possível evitar o acúmulo e manter mais espaço disponível no aparelho.

Quem participa de muitos grupos no WhatsApp pode perceber que a memória do celular começa a diminuir sem que tenha instalado novos aplicativos ou baixado arquivos de propósito. Fotos, vídeos, áudios e documentos recebidos nas conversas podem ocupar bastante espaço ao longo do tempo.

O primeiro passo é descobrir quais arquivos estão consumindo mais armazenamento. No WhatsApp, acesse as configurações e entre em Armazenamento e dados. Em seguida, toque em Gerenciar armazenamento.

Nessa área, o aplicativo reúne informações sobre os conteúdos armazenados e facilita a localização dos arquivos maiores. A ferramenta é especialmente útil para quem participa de grupos movimentados, nos quais vídeos, imagens e documentos podem se acumular rapidamente.

Depois de identificar o que não é mais necessário, o usuário pode selecionar os arquivos e excluí-los. A limpeza pode ser feita de maneira seletiva, sem a necessidade de apagar uma conversa inteira junto com o histórico de mensagens.

Controle os downloads automáticos